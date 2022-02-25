Перенёс не только трансплантацию, а ещё и ковидом переболел. В МНПЦ рассказали о пациенте из Японии

Новости Беларуси. Красная зона, гибридная операционная, медуслуги международного класса и доход больше 10 миллионов долларов за год. Александр Лукашенко посетил Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Центру действительно есть чем похвастаться – он один из крупнейших в Восточной Европе и первый в СНГ по количеству пересадок. Общение с коллективом клиники не обошлось без обсуждения актуальных вопросов, в том числе разрешение конфликта в Украине.

Врачам пришлось освоить профессию инфекционистов, и самые тяжелые пациенты с COVID-19 концентрировались именно здесь. Впрочем, к сложнейшим вызовам здесь давно привыкли. И также привыкли их преодолевать. Уже здоровые, пусть и еще ослабленные после терапии, пациенты, лучшее тому доказательство.

Наш японский пациент. Приехал сюда за 7,5 тысячи километров. Он перенес не только трансплантацию печени. Он еще и коронавирусом здесь переболел. Сейчас поправляется. Это его супруга, близкие, это наш переводчик. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все постковидные больные? «Повезло тебе». Лукашенко поговорил с пациентом, которого доставили в больницу в критическом состоянии – читайте далее.

Настя приехала из Борисова. У нее во время беременности, последние недели, ковид случился. Та же самая ситуация. Сейчас домой ушла, все нормально. Я даже ее не узнал. Александр Лукашенко:

А ребенок?

– Все хорошо.

– Нормально?

– Да.

– Здоровья вам. Не болейте больше. И Япония тоже пусть не болеет.