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Перенёс не только трансплантацию, а ещё и ковидом переболел. В МНПЦ рассказали о пациенте из Японии

25 февраля 2022 18:52
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Новости Беларуси. Красная зона, гибридная операционная, медуслуги международного класса и доход больше 10 миллионов долларов за год. Александр Лукашенко посетил Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Центру действительно есть чем похвастаться – он один из крупнейших в Восточной Европе и первый в СНГ по количеству пересадок. Общение с коллективом клиники не обошлось без обсуждения актуальных вопросов, в том числе разрешение конфликта в Украине.

Перенёс не только трансплантацию, а ещё и ковидом переболел. В МНПЦ рассказали о пациенте из Японии-1

Врачам пришлось освоить профессию инфекционистов, и самые тяжелые пациенты с COVID-19 концентрировались именно здесь. Впрочем, к сложнейшим вызовам здесь давно привыкли. И также привыкли их преодолевать. Уже здоровые, пусть и еще ослабленные после терапии, пациенты, лучшее тому доказательство.

Перенёс не только трансплантацию, а ещё и ковидом переболел. В МНПЦ рассказали о пациенте из Японии-4

Наш японский пациент. Приехал сюда за 7,5 тысячи километров. Он перенес не только трансплантацию печени. Он еще и коронавирусом здесь переболел. Сейчас поправляется. Это его супруга, близкие, это наш переводчик.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Все постковидные больные?

«Повезло тебе». Лукашенко поговорил с пациентом, которого доставили в больницу в критическом состоянии – читайте далее.

Перенёс не только трансплантацию, а ещё и ковидом переболел. В МНПЦ рассказали о пациенте из Японии-7

Настя приехала из Борисова. У нее во время беременности, последние недели, ковид случился. Та же самая ситуация. Сейчас домой ушла, все нормально. Я даже ее не узнал.

Александр Лукашенко:
А ребенок?
– Все хорошо.
– Нормально?
– Да.
Здоровья вам. Не болейте больше. И Япония тоже пусть не болеет.

Перенёс не только трансплантацию, а ещё и ковидом переболел. В МНПЦ рассказали о пациенте из Японии-10

Но в клинике по-прежнему есть те, кто борется с коронавирусной инфекцией и сейчас в тяжелом состоянии. Кому-то жить помогает даже не аппарат ИВЛ, а ЭКМО. Пока медики делают все возможное для спасения, жизненно важные функции организмов на себя берет он. Александр Лукашенко, конечно же, входит в красную зону.

Перенёс не только трансплантацию, а ещё и ковидом переболел. В МНПЦ рассказали о пациенте из Японии-13

В общем, выздоравливай.
– Спасибо.
– Коль сюда мы пришли, значит, все – ты уже выздоровеешь. Главное, чтобы ты сам верил, что выздоровеешь. Не будешь верить – не выздоровеешь. Это я тебе точно говорю.

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# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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