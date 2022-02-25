Александр Лукашенко в МНПЦ: если к вам поехали люди из развитых стран, значит, вы хлеб не зря едите

Новости Беларуси. Красная зона, гибридная операционная и медуслуги международного класса. Александр Лукашенко посетил Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Центру действительно есть чем похвастаться. Он один из крупнейших в Восточной Европе и первый в СНГ по количеству «пересадок». Главе государства доложили: за последнее время освоены новые направления лечения и диагностики, которые притягивают интерес зарубежных пациентов. 2021 год стал для клиники самым успешным, заработано больше 10 миллионов долларов – это четверть белорусского экспорта медицинских услуг.
Олег Руммо, директор МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии:
Огромное количество пациентов из различных уголков мира, не только из постсоветского пространства, но даже из таких высокотехнологичных стран, как Израиль либо Япония, приезжают к нам на лечение.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Главный ваш показатель вашей успешности – если к вам поехали люди из таких развитых в медицинском отношении стран, как Израиль и другие, значит, вас признали, значит, вы хлеб не зря едите.
Олег Руммо:
Спасибо большое, уважаемый Александр Григорьевич. Более того, благодаря именно этому мы существенным образом увеличиваем объем внебюджетной деятельности в общем объеме финансирования нашего центра. В прошлом году это 30 миллионов рублей. Для медицины это немалые деньги. И, самое главное, основную массу этих денег мы инвестируем в наших сотрудников и нашу клинику.
«Повезло тебе». Лукашенко поговорил с пациентом, которого доставили в больницу в критическом состоянии (подробнее здесь).
Александр Лукашенко:
Слушай, во всем мире зарабатывают на этом. Но мы, конечно, люди такие добродушные, славяне, нам вроде и неудобно на здоровье зарабатывать. Но вопрос даже не в заработках, а чтобы эти деньги наши люди не вывозили в Германию, еще куда-то. Поэтому здесь надо делать эти операции, вмешательства и прочие высокотехнологичные вещи. В этом смысл моей поддержки и государства в целом. И второе, что от тебя мне нужно лично – чтобы в каждой области и в межрайонных центрах (разные будут там операции) мы научили людей работать.
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