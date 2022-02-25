Александр Лукашенко в МНПЦ: если к вам поехали люди из развитых стран, значит, вы хлеб не зря едите

Центру действительно есть чем похвастаться. Он один из крупнейших в Восточной Европе и первый в СНГ по количеству «пересадок». Главе государства доложили: за последнее время освоены новые направления лечения и диагностики, которые притягивают интерес зарубежных пациентов. 2021 год стал для клиники самым успешным, заработано больше 10 миллионов долларов – это четверть белорусского экспорта медицинских услуг.

Новости Беларуси. Красная зона, гибридная операционная и медуслуги международного класса. Александр Лукашенко посетил Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Руммо, директор МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии:

Огромное количество пациентов из различных уголков мира, не только из постсоветского пространства, но даже из таких высокотехнологичных стран, как Израиль либо Япония, приезжают к нам на лечение.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Главный ваш показатель вашей успешности – если к вам поехали люди из таких развитых в медицинском отношении стран, как Израиль и другие, значит, вас признали, значит, вы хлеб не зря едите.

Олег Руммо:

Спасибо большое, уважаемый Александр Григорьевич. Более того, благодаря именно этому мы существенным образом увеличиваем объем внебюджетной деятельности в общем объеме финансирования нашего центра. В прошлом году это 30 миллионов рублей. Для медицины это немалые деньги. И, самое главное, основную массу этих денег мы инвестируем в наших сотрудников и нашу клинику.