Художники показали красоты Беларуси и людей труда. В Минске проходит выставка «Мосты дружбы»

В столице открылась экспозиция «Мосты дружбы». Ее приурочили ко Дню единения народов Беларуси и России. Всего более 90 этюдов. Это динамичные кадры-моменты.

Алина Трус, корреспондент:

На выставке представлены работы художников из Беларуси и России. Вместе мастера посетили десятки локаций. Впечатления они отразили на холстах.

Путешествие по природным местам – часть программы. Минск, Витебск, Поставы, Лынтупы. За плечами живописцев сотни километров, недели творческого уединения. Каждый сумел подметить что-то свое. Такие совместные командировки для многих оказались не в новинку.

Алина Трус:

Сама Ассоциация художников-пленэристов Российской Федерации была создана в 2020 году. Тогда она была немногочисленной, но уже сегодня она насчитывает более 500 мастеров. Конечно же, уже проведено сотни мероприятий, пленэров. Но именно в 2024 году художники заинтересовались Беларусью. Они проехались не совсем по популярному маршруту. Они нашли интересные места именно в глубинках страны.