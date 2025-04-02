В НАТО не видят смысла в увеличении трат на оборону после слов США о РФ – AP

Одобрительные слова Вашингтона о России поставили дипломатов НАТО в ситуацию, когда для них стала не ясна цель увеличения расходов на оборону до 5% от ВВП, пишет РИА Новости.
Одобрительные слова Вашингтона о России поставили дипломатов НАТО в ситуацию, когда для них стала не ясна цель увеличения расходов на оборону до 5% от ВВП, пишет РИА Новости.
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Агентство Associated Press отмечает, что высказывания одобрительного характера ряда чиновников США вызвали сомнения. Как утверждают дипломаты, необходима детальная проработка вопроса, какой смысл союзникам тратить 5% своего ВВП на оборону, если Москва не представляет угрозы.