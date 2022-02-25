«У нас валюты хватает». Лукашенко ответил, какие последствия могут ждать Беларусь от конфликта в Украине

Новости Беларуси. Красная зона, гибридная операционная, медуслуги международного класса и доход больше 10 миллионов долларов за год. Александр Лукашенко посетил Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Центру действительно есть чем похвастаться – он один из крупнейших в Восточной Европе и первый в СНГ по количеству пересадок. Общение с коллективом клиники не обошлось без обсуждения актуальных вопросов, в том числе разрешение конфликта в Украине.
Вопрос, который сейчас волнует не только медицинских работников, но и всех. Это военные действия у наших соседей. Мы тоже оказались в этом конфликте, в связи с этим нас интересует вопрос о том, какие возможные последствия могут быть от этого?
Олег Руммо об открытии научно-практического центра хирургии: весь коллектив заслужил. Мы доказали, что нужны нашей стране – читать здесь.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Валюта, курсы, прочее – это от нашего безумия. Если мы начали бегать по обменникам и излишне переживать, так отсюда будет и курс. Поэтому смотрите сами. У нас валюты хватает. Если вы хотите перейти на доллар, который охвачен огромной инфляции, потому что долларов напечатали, когда пандемия началась, безумство тоже было во всем мире. Хотите доллар – пожалуйста, переходите на доллар, но имейте в виду – потеряете больше, чем на белорусском рубле. Это дело каждого. Что же мы будем убеждать людей… Цены, где надо придерживаем, где надо – сдерживаем. Цены на отечественные, допустим, продукты питания, нам понятны – там мы все считаем. Это подвергается счету. Импортные – кто его знает. Покупаем по мировым ценам. Поэтому и идет инфляция.
Лукашенко о модернизации: чтобы вы не с топором и скальпелем в операционную заходили, а с малоинвазивными технологиями – подробности здесь.