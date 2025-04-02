Глава ВОЗ: новая пандемия может начаться уже завтра

Выступая перед послами государств-членов ВОЗ, руководитель организации обратил внимание, что COVID-19 сейчас воспринимается далеким воспоминанием на фоне потрясений и конфликтов, которые происходят в мире. Однако очередная пандемия ждать не будет. По словам главы ВОЗ, опасная болезнь может разразиться через двадцать лет, а может случиться уже завтра. И к ней Гебрейесус призывает готовиться уже сейчас. Именно поэтому мир нуждается, чтобы работа над соглашением ВОЗ о пандемии была доведена до финишной черты. А для этого требуются скоординированные усилия и общий подход к угрозам.