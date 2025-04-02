Скончалась сценаристка «Ранеток» и звезда «Каменской» Назарова

Ректор ГИТИСа Григорий Заславский сообщил о смерти российской актрисы, сценаристки, режиссера и педагога Российского института театрального искусства Натальи Назаровой. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Заславского, у Назаровой была онкология, что и могло привести к кончине женщины.

Назарова была задействована в ряде известных проектов в качестве актрисы и режиссера, ею был написан сценарий к известным картинам «Слушая тишину», «Ранетки» и другие.

Наталья Назарова награждена медалью «За труды в культуре и искусстве».