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Скончалась сценаристка «Ранеток» и звезда «Каменской» Назарова

02 апреля 2025 12:48
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Ректор ГИТИСа Григорий Заславский сообщил о смерти российской актрисы, сценаристки, режиссера и педагога Российского института театрального искусства Натальи Назаровой. Об этом сообщает ТАСС.

Скончалась сценаристка «Ранеток» и звезда «Каменской» Назарова-1

Фото: pixabay

По словам Заславского, у Назаровой была онкология, что и могло привести к кончине женщины.

Назарова была задействована в ряде известных проектов в качестве актрисы и режиссера, ею был написан сценарий к известным картинам «Слушая тишину», «Ранетки» и другие. 

Наталья Назарова награждена медалью «За труды в культуре и искусстве».

# Некролог

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