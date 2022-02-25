«Была та плохая основа, которая дала свои ростки. А всё остальное – политики». Почему начался конфликт в Украине?
Новости Беларуси. Красная зона, гибридная операционная, медуслуги международного класса и доход больше 10 миллионов долларов за год. Александр Лукашенко посетил Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Центру действительно есть чем похвастаться – он один из крупнейших в Восточной Европе и первый в СНГ по количеству пересадок. Общение с коллективом клиники не обошлось без обсуждения актуальных вопросов, в том числе разрешение конфликта в Украине.
Официальный Минск сделал все что мог для разрешения конфликта в Украине. До последнего Александр Лукашенко, несмотря на то, как поступало в отношении его лично руководство этой страны, пытался предотвратить то, что мы наблюдаем сегодня. Его не услышали, хотя, скорее, не захотели слушать.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что касается действий у нашей родной Украины. Что ж, народ избрал такое руководство. Причина всего того, что там происходит, это руководство Украины. Да, действительно там была другая основа. Я часто привожу пример. Я пограничник, служил в Западном пограничном округе, центр был в Минске. И я тогда уже видел тот национализм, который был несопоставим с Беларусью. Это была та плохая основа, которая дала свои ростки. А все остальное – политики. Я же с ними всеми работал. Кроме Кравчука. Я видел Кучму, видел Ющенко, Порошенко, вижу Володю Зеленского. Они никак не пытались работать ради людей. Одна из причин конфликта в Украине, что людям начали запрещать разговаривать на том языке, котором они хотели бы. Мы избрали другой путь. Пожалуйста, разговаривайте на любом языке, белорусский не забывайте. Это то, что нас отличает от других стран. Но давить людей не надо. Мы от этого ушли. Но у нас и национализма того не было.
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