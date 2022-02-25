Олег Руммо об открытии научно-практического центра хирургии: весь коллектив заслужил. Мы доказали, что нужны нашей стране

Новости Беларуси. «Красная зона», гибридная операционная, медуслуги международного класса, и доход – больше 10 миллионов долларов за год. Александр Лукашенко посетил Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Центру действительно есть чем похвастаться – он один из крупнейших в Восточной Европе и первый в СНГ по количеству пересадок. Общение с коллективом клиники не обошлось без обсуждения актуальных вопросов, в том числе разрешение конфликта в Украине. О том, как спасают жизни врачи и как хотел спасти ситуацию в южной соседке наш Президент – репортаж Алены Сыровой.