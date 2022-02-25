Олег Руммо об открытии научно-практического центра хирургии: весь коллектив заслужил. Мы доказали, что нужны нашей стране
Новости Беларуси. «Красная зона», гибридная операционная, медуслуги международного класса, и доход – больше 10 миллионов долларов за год. Александр Лукашенко посетил Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Центру действительно есть чем похвастаться – он один из крупнейших в Восточной Европе и первый в СНГ по количеству пересадок. Общение с коллективом клиники не обошлось без обсуждения актуальных вопросов, в том числе разрешение конфликта в Украине.
О том, как спасают жизни врачи и как хотел спасти ситуацию в южной соседке наш Президент – репортаж Алены Сыровой.
Лучшая клиника страны, центр, где дарят надежду и новую жизнь. Гордость белорусской медицины и, если хотите, ее бренд. Адрес – Минск, улица Семашко, 8 – известен и за пределами Беларуси. Уникальные операции по пересадке сердца, печени, почки, легких, костного мозга здесь делают белорусские медики. В свое время именно их компетенции, запал, желание, а главное – умение работать, убедили Президента страны оказать поддержку в создании условий. РНПЦ построили всего за три года и оснастили по последнему слову техники. В сентябре 2021 года сделали шаг на новый уровень.
Олег Руммо, директор МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии:
Конечно, никто никогда тогда не думал, что мы сегодня с вами будем открывать этот корпус, который стоит почти 160 миллионов рублей и что он будет напичкан суперсовременным оборудованием, что здесь будет 170 палат, где пациенты будут находиться в идеальных, с точки зрения их пребывания и обеспечения комфорта для выздоровления, условиях. Я надеюсь, что не я, а весь коллектив, который здесь трудится, этого заслужил, потому что это было не просто так, нам никто ничего не дарил. Мы делали, доказывали, мы старались показать, что нужны нашим пациентам, нужны нашей стране.
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