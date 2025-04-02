Прямой эфир

Лазаревич прокомментировала Директиву №11: не должно быть совещаний для совещаний

02 апреля 2025 13:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Шаг к эффективной работе. Александр Лукашенко 2 апреля подписал Директиву № 11, направленную на совершенствование функционирования системы органов власти и управления, усиление исполнительской дисциплины, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко подписал Директиву №11 по совершенствованию функционирования системы органов власти и управления.

Лазаревич прокомментировала Директиву №11: не должно быть совещаний для совещаний-2

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:
Директиву будем очень четко вычитывать. Будем больше внимания уделять, чтобы не было совещаний для совещаний. Очень четко будем уделять внимание документам, которые приходят к нам с какими-то запросами, и максимально отрабатывать их. С нас не только нас спрашивают, но и даны дополнительные возможности, дополнительный функционал для местных органов власти. Глава государства всегда говорит, что на месте нужно разбираться, нужно максимально быстро делать и принимать быстрые, оперативные, грамотные решения. Будем их выполнять.

Также в документе содержатся нормы о необходимости упорядочить процесс сбора информации и сократить избыточные запросы в адрес юридических лиц, обеспечить информационную безопасность.

# Надежда Лазаревич # Государственная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Художники показали красоты Беларуси и людей труда. В Минске проходит выставка «Мосты дружбы»
02 апреля 2025 13:23

Художники показали красоты Беларуси и людей труда. В Минске проходит выставка «Мосты дружбы»

«Вы меня в толпе увидите точно!» Показываем, во что одеваются минские модники
02 апреля 2025 13:22

«Вы меня в толпе увидите точно!» Показываем, во что одеваются минские модники

Алёна Дзиодзина: общие трудности лишь укрепили россиян с белорусами
02 апреля 2025 11:38

Алёна Дзиодзина: общие трудности лишь укрепили россиян с белорусами