Лазаревич прокомментировала Директиву №11: не должно быть совещаний для совещаний

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Директиву будем очень четко вычитывать. Будем больше внимания уделять, чтобы не было совещаний для совещаний. Очень четко будем уделять внимание документам, которые приходят к нам с какими-то запросами, и максимально отрабатывать их. С нас не только нас спрашивают, но и даны дополнительные возможности, дополнительный функционал для местных органов власти. Глава государства всегда говорит, что на месте нужно разбираться, нужно максимально быстро делать и принимать быстрые, оперативные, грамотные решения. Будем их выполнять.

Также в документе содержатся нормы о необходимости упорядочить процесс сбора информации и сократить избыточные запросы в адрес юридических лиц, обеспечить информационную безопасность.