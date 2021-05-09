«Услышали голос Левитана, громкий такой, ясный». Каково это – узнать о Победе? Вот что нам рассказали ветераны 9 Мая

Новости Беларуси. Так уж совпало, что в 2021 году 9 Мая мы отмечаем День герба и флага и, конечно, вспоминаем майские события 1945-го. По традиции эпицентром торжеств в День Великой Победы сегодня утром стал монумент у Вечного огня в самом сердце Минска, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. К историческому обелиску легли цветы в память о тех, кто почти восемь десятилетий назад проливал кровь на белорусской земле.

По традиции в этот день на площади Победы Президент. Очень важные слова о памяти, уроках истории, человеческом подвиге. Ну и, конечно, слова благодарности тем, кто лично прошел все ужасы войны. Репортаж Юлии Бешановой.

Внимание, говорит Москва. «Голос Юрия Левитана равносилен целой дивизии». Так после Великой Отечественной войны о легендарном дикторе скажет маршал Рокоссовский. В годы войны его тембр знал каждый гражданин Советского Союза. Для Виктора Костко, как и для миллионов соотечественников, голос Левитана стал голосом Победы. Действительно ли Константин Рокоссовский родился в Беларуси? Мнение правнучки знаменитого маршала о находке в Телеханах

Виктор Костко, ветеран Великой Отечественной войны:

У нас была радиоточка, и мы услышали голос Левитана, громкий такой, ясный. Наши девушки, инструкторы, телефонистки, плакали, а мы радовались, что Победа за нами, что остались живы, что враг разгромлен и человечество освобождено от этой фашистской чумы. 9 мая 1945 года в 21:55 наконец прозвучало долгожданное сообщение.

Подписание акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Установить, что 9 Мая является днем всенародного торжества – праздником Победы.

С того дня Беларусь и белорусы никогда не забывали, какой ценой досталась нам Победа. А 9 Мая стало национальным праздником. У монумента Победы, в самом сердце столицы, с самого утра многолюдно. Отдать дань памяти и вспомнить своих героев люди идут по зову сердца. Целыми семьями. У Вечного огня ни у кого нет высоких должностей и званий. Только общая память и благодарность за мирное небо.

Для ветерана Петра Вардамацкого война началась в ноябре 1939 года в Финляндии и закончилась в 1945-м в Кенигсберге. В наградном листе на орден Красной Звезды написано: «С октября 1944 года и до конца войны обслужил 820 успешных боевых вылетов эскадрильи». 9 мая 1945 года Петр Егорович встретил в немецком Инсенбурге. Рассказывает, что летчики от счастья кричали так, что могли заглушить рев самолетного двигателя. Для боевого офицера День Победы – праздник, обращенный в будущее.

Петр Вардамацкий, ветеран Великой Отечественной войны:

Рад, что все то, что было разрушено войной, мы восстановили и передали молодежи, вам. И хочется сказать и пожелать, чтобы вы учили, строили, помнили своих дедов и бацькоў и помнили, как доставалась Победа тяжело. Хочется сказать, будьте же достойными продолжателями наших трудовых и боевых подвигов. Война научила нас главному: идти до конца, побеждать и помнить.

Интервью с ветеранами то и дело прерывали дети, которые лично хотели поздравить героев Великой Победы. Ада Черкащенко о своем детстве вспоминает со слезами на глазах. Она не понаслышке знает о воинском долге и патриотизме. В 12 лет стала связной партизанского отряда.

День Победы – праздник эмоциональный. Вот и глава государства отступил от протокольных слов. К белорусам обратился искренне. Говорил о том, что сегодня волнует каждого из нас.

Главные герои праздника, безусловно, фронтовики. Их осталось не так много. Но те, кто защитил большую страну в грозных 1940-х, и сегодня, несмотря на свой почтенный возраст, готовы и сейчас встать на защиту своего государства. ​«От имени живых и павших заявляю, клянусь вам, мы с вами!» Что говорили ветераны Александру Лукашенко 9 Мая?

После официальной церемонии люди еще долго не расходились: несли цветы к Вечному огню, рассказывали семейные истории, вспоминали своих героев. Все вместе, в едином порыве памяти и благодарности. Белорусы на площади Победы 9 Мая: «Пришли, чтобы показать, как мы любим, как мы чтим подвиг»

Дня нас это праздник святой и праздник, который мы никогда не можем пропустить и остаться равнодушными. Конечно, у каждого в судьбе есть свои страницы, связанные с войной, и тем не менее праздник этот светлый, радостный, счастливый. И очень хочется, чтобы для наших внуков не повторились ни 1990-е годы, ни тем более годы лихолетья, чтобы всегда такое светило солнце.