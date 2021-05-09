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«Услышали голос Левитана, громкий такой, ясный». Каково это – узнать о Победе? Вот что нам рассказали ветераны 9 Мая

09 мая 2021 18:43
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Новости Беларуси. Так уж совпало, что в 2021 году 9 Мая мы отмечаем День герба и флага и, конечно, вспоминаем майские события 1945-го. По традиции эпицентром торжеств в День Великой Победы сегодня утром стал монумент у Вечного огня в самом сердце Минска, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

К историческому обелиску легли цветы в память о тех, кто почти восемь десятилетий назад проливал кровь на белорусской земле.

«Услышали голос Левитана, громкий такой, ясный». Каково это – узнать о Победе? Вот что нам рассказали ветераны 9 Мая-1

По традиции в этот день на площади Победы Президент. Очень важные слова о памяти, уроках истории, человеческом подвиге. Ну и, конечно, слова благодарности тем, кто лично прошел все ужасы войны.

Репортаж Юлии Бешановой.

«Услышали голос Левитана, громкий такой, ясный». Каково это – узнать о Победе? Вот что нам рассказали ветераны 9 Мая-4

Внимание, говорит Москва.

«Голос Юрия Левитана равносилен целой дивизии». Так после Великой Отечественной войны о легендарном дикторе скажет маршал Рокоссовский. В годы войны его тембр знал каждый гражданин Советского Союза. Для Виктора Костко, как и для миллионов соотечественников, голос Левитана стал голосом Победы.

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«Услышали голос Левитана, громкий такой, ясный». Каково это – узнать о Победе? Вот что нам рассказали ветераны 9 Мая-7

Виктор Костко, ветеран Великой Отечественной войны:
У нас была радиоточка, и мы услышали голос Левитана, громкий такой, ясный. Наши девушки, инструкторы, телефонистки, плакали, а мы радовались, что Победа за нами, что остались живы, что враг разгромлен и человечество освобождено от этой фашистской чумы.

9 мая 1945 года в 21:55 наконец прозвучало долгожданное сообщение.

«Услышали голос Левитана, громкий такой, ясный». Каково это – узнать о Победе? Вот что нам рассказали ветераны 9 Мая-10

Подписание акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Установить, что 9 Мая является днем всенародного торжества – праздником Победы.

«Услышали голос Левитана, громкий такой, ясный». Каково это – узнать о Победе? Вот что нам рассказали ветераны 9 Мая-13

С того дня Беларусь и белорусы никогда не забывали, какой ценой досталась нам Победа. А 9 Мая стало национальным праздником.

У монумента Победы, в самом сердце столицы, с самого утра многолюдно. Отдать дань памяти и вспомнить своих героев люди идут по зову сердца. Целыми семьями. У Вечного огня ни у кого нет высоких должностей и званий. Только общая память и благодарность за мирное небо.

«Услышали голос Левитана, громкий такой, ясный». Каково это – узнать о Победе? Вот что нам рассказали ветераны 9 Мая-16

76 лет мы живем, не слыша звуков войны. Время неумолимо движется вперед, оставляя позади важные даты. Но есть события, над которыми не властно время, которые навсегда остаются в памяти. Вглубь времен уходит Победа, но тем сильнее и пронзительнее мы понимаем величие военного поколения.

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«Услышали голос Левитана, громкий такой, ясный». Каково это – узнать о Победе? Вот что нам рассказали ветераны 9 Мая-19

Для ветерана Петра Вардамацкого война началась в ноябре 1939 года в Финляндии и закончилась в 1945-м в Кенигсберге. В наградном листе на орден Красной Звезды написано: «С октября 1944 года и до конца войны обслужил 820 успешных боевых вылетов эскадрильи». 9 мая 1945 года Петр Егорович встретил в немецком Инсенбурге. Рассказывает, что летчики от счастья кричали так, что могли заглушить рев самолетного двигателя. Для боевого офицера День Победы – праздник, обращенный в будущее.

«Услышали голос Левитана, громкий такой, ясный». Каково это – узнать о Победе? Вот что нам рассказали ветераны 9 Мая-22

Петр Вардамацкий, ветеран Великой Отечественной войны:
Рад, что все то, что было разрушено войной, мы восстановили и передали молодежи, вам. И хочется сказать и пожелать, чтобы вы учили, строили, помнили своих дедов и бацькоў и помнили, как доставалась Победа тяжело. Хочется сказать, будьте же достойными продолжателями наших трудовых и боевых подвигов.

Война научила нас главному: идти до конца, побеждать и помнить.

«Услышали голос Левитана, громкий такой, ясный». Каково это – узнать о Победе? Вот что нам рассказали ветераны 9 Мая-25

Интервью с ветеранами то и дело прерывали дети, которые лично хотели поздравить героев Великой Победы. Ада Черкащенко о своем детстве вспоминает со слезами на глазах. Она не понаслышке знает о воинском долге и патриотизме. В 12 лет стала связной партизанского отряда.

«Услышали голос Левитана, громкий такой, ясный». Каково это – узнать о Победе? Вот что нам рассказали ветераны 9 Мая-28

День Победы – праздник эмоциональный. Вот и глава государства отступил от протокольных слов. К белорусам обратился искренне. Говорил о том, что сегодня волнует каждого из нас.

«Услышали голос Левитана, громкий такой, ясный». Каково это – узнать о Победе? Вот что нам рассказали ветераны 9 Мая-31

Главные герои праздника, безусловно, фронтовики. Их осталось не так много. Но те, кто защитил большую страну в грозных 1940-х, и сегодня, несмотря на свой почтенный возраст, готовы и сейчас встать на защиту своего государства.

«От имени живых и павших заявляю, клянусь вам, мы с вами!» Что говорили ветераны Александру Лукашенко 9 Мая?

«Услышали голос Левитана, громкий такой, ясный». Каково это – узнать о Победе? Вот что нам рассказали ветераны 9 Мая-34

После официальной церемонии люди еще долго не расходились: несли цветы к Вечному огню, рассказывали семейные истории, вспоминали своих героев. Все вместе, в едином порыве памяти и благодарности.

Белорусы на площади Победы 9 Мая: «Пришли, чтобы показать, как мы любим, как мы чтим подвиг»

«Услышали голос Левитана, громкий такой, ясный». Каково это – узнать о Победе? Вот что нам рассказали ветераны 9 Мая-37

Дня нас это праздник святой и праздник, который мы никогда не можем пропустить и остаться равнодушными. Конечно, у каждого в судьбе есть свои страницы, связанные с войной, и тем не менее праздник этот светлый, радостный, счастливый. И очень хочется, чтобы для наших внуков не повторились ни 1990-е годы, ни тем более годы лихолетья, чтобы всегда такое светило солнце.

«Услышали голос Левитана, громкий такой, ясный». Каково это – узнать о Победе? Вот что нам рассказали ветераны 9 Мая-40

Юлия Бешанова, корреспондент:
9 Мая мы вспоминаем тех, кто в самые сложные, первые дни войны бился в окружении до последнего патрона, тех, кто отстоял Минск, освободил Брест, тех, кто отстоял наше право на мир и независимость. И пусть с каждым годом на трибунах все меньше ветеранов, они живы, пока мы их помним. Беларусь помнит.

# Великая Отечественная война # общество # Александр Лукашенко # Дмитрий Лукашенко # Николай Лукашенко # Виктор Костко # Петр Вардамацкий # Ада Черкащенко # Юлия Бешанова # Фотофакт

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