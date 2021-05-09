Действительно ли Константин Рокоссовский родился в Беларуси? Мнение правнучки знаменитого маршала о находке в Телеханах

Новости Беларуси. Сенсация от Национального исторического архива Беларуси. Знаменитый маршал Рокоссовский, тот самый, что командовал историческим Парадом Победы на Красной площади в Москве, родился в Беларуси. Хотя раньше фигурировали и Великие Луки, и Варшава, как и разные даты рождения с интервалом в несколько лет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А вот нашим биографам удалось раскопать метрику, где записано, что мальчик Константин, сын дворянина Ксаверия Викентьевича (католика) и его жены Антонины Ивановны (православной), родился 3-го (по новому стилю 15-го) сентября 1889 года, а на следующий день был крещен в Свято-Троицкой церкви в Телеханах. Это на территории современной Брестской области.

Ариадна Рокоссовская, правнучка Константина Рокоссовского – маршала Советского Союза, дважды Героя Советского Союза, журналист-международник (Россия):

Сказать, что это сенсация – ничего не сказать. Дело в том, что, говоря откровенно, мы еще не совсем уверены, что это действительно так. Я думаю, тут еще надо разбираться и работать в этом направлении. То, что касается даты рождения прадеда, тут больше вопросов, чем ответов всегда было. Находка, которую сделали в архиве в Телеханах, – это единственный документ (не со слов прадеда), который существовал, то есть объективный. Мы можем увидеть, что кто-то другой что-то сообщает о нем. До сих пор считалось, что он родился в 1896 году в Варшаве. Он сам так писал до того, как стал дважды Героем Советского Союза. Год немного менялся. Когда он поступал в армию, он написал 1894 год. Не исключено, что у него, возможно, был какой-то документ, иначе я не знаю, как без документов могли принять в армию. Если это так, то, возможно даже, что правильный год 1894-й.

Но что смущает в Телеханах, когда я услышала об этом, я сама подумала: почему же мы сами-то там не искали, потому что это действительно выглядит естественно. Что дает эта находка? Она дает нам информацию о том, что родители прадеда, видимо, познакомились в Телеханах, они, очевидно, жили там в этот момент. Отец прадеда Ксаверий, очевидно, даже работал на стекольном заводе, который находился в Телеханах. Это уже для нас революционное сообщение. Мы теперь знаем, где они познакомились, где у них родился один ребенок. Но есть подозрение, что этот ребенок позже умер, а потом назвали так еще одного ребенка, уже моего прадеда. Может быть и нет. Но в любом случае мы для себя сделали вывод, что нам нужно ехать в Телеханы, в архивы, и смотреть там записи за 1894 и 1896 годы. Не исключено, что они все это время жили там, потому что уже Хелена Рокоссовская (самая младшая сестра) точно родилась в Варшаве в 1898 году, но не исключено, что прадед еще родился в Телеханах. Надо это смотреть и проверять.