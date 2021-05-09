Прямой эфир

Александр Лукашенко: чем дальше уходят в историю события ВОВ, тем величественнее встаёт перед нами подвиг наших дедов

09 мая 2021 08:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Чем дальше уходят в историю события Великой Отечественной войны, тем величественнее и грандиознее встает перед нынешними поколениями жертвенный подвиг их дедов и прадедов. Об этом Президент Беларуси заявил 9 мая на церемонии возложения венков к монументу Победы по случаю 76-й годовщины Великой Победы, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларуси:
Мы вновь, как и прежде, встречаем победный май, который в далеком 1945-м прошлого века принес свободу белорусам и всем братским народам нашей необъятной страны – Советского Союза. Чем дальше уходят в историю героические и трагические события Великой Отечественной войны, тем величественнее и грандиознее встает перед нами жертвенный подвиг наших дедов и прадедов – тех, кто спас человечество от порабощения и истребления.

# Великая Отечественная война # общество # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
«Смерть угнетателям народа». Рассказываем, как подпольная группа «Смугнар» боролась с оккупантами
09 мая 2021 08:01

«Смерть угнетателям народа». Рассказываем, как подпольная группа «Смугнар» боролась с оккупантами

Белорусы на площади Победы 9 Мая: «Пришли, чтобы показать, как мы любим, как мы чтим подвиг»
09 мая 2021 07:58

Белорусы на площади Победы 9 Мая: «Пришли, чтобы показать, как мы любим, как мы чтим подвиг»

Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днём герба и флага: с их обретением мы состоялись как нация
09 мая 2021 07:48

Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днём герба и флага: с их обретением мы состоялись как нация