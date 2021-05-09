Александр Лукашенко: чем дальше уходят в историю события ВОВ, тем величественнее встаёт перед нами подвиг наших дедов

Новости Беларуси. Чем дальше уходят в историю события Великой Отечественной войны, тем величественнее и грандиознее встает перед нынешними поколениями жертвенный подвиг их дедов и прадедов. Об этом Президент Беларуси заявил 9 мая на церемонии возложения венков к монументу Победы по случаю 76-й годовщины Великой Победы, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларуси:

Мы вновь, как и прежде, встречаем победный май, который в далеком 1945-м прошлого века принес свободу белорусам и всем братским народам нашей необъятной страны – Советского Союза. Чем дальше уходят в историю героические и трагические события Великой Отечественной войны, тем величественнее и грандиознее встает перед нами жертвенный подвиг наших дедов и прадедов – тех, кто спас человечество от порабощения и истребления.