Как прошёл торжественный ритуал чествования государственных символов на площади Государственного флага: фотофакт
Новости Беларуси. Государственные символы Беларуси отражают национальную идею народа – стремление к независимой и мирной жизни. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 9 Мая во время торжественного ритуала чествования государственных символов на площади Государственного флага.
События 2020 года показали, что через важный элемент государственности хотят отнять нашу независимость, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Виктория Ходосок, политический обозреватель СТВ:
Символично, что День Великой Победы совпал с Днем Государственного герба и Государственного флага. Церемония завершилась. Уже можно делиться впечатлениями. Скажу от себя – это было очень эффектно и захватывало дух. Находясь здесь, на площади, понимаешь, что причастен к важному и большому событию.
Глава государства выступил с речью. Президент отметил, что государственные символы отражают национальную идею народа, стремление к независимой и мирной жизни. Белорусы давно выбрали современные и герб, и флаг, именно с ними мы многого достигли.
Александр Лукашенко: «Мы разобрались, где правда, а где ложь. Давайте прекратим это не нужное никому противостояние»
Александр Лукашенко не раз говорил, в том числе и сегодня, в День Победы, что жить нам надо сообща и надеяться только друг на друга. Сегодня это как никогда и важно, и необходимо.
Виктория Ходосок:
На церемонии впечатляющим стал момент чествования Президентом государственных символов и момент клятвы в верности символам молодежи.
– Клянуся ў вернасці дзяржаўнаму сцягу Рэспублікі Беларусь і маёй Радзіме, якую ён сімвалізуе.
– Клянуся.
– Клянуся быць годным грамадзянінам Рэспублікі Беларусь, берагчы незалежнасць Айчыны, паважаць законы і мацаваць адзінства беларускага народа.
– Клянуся.
Виктория Ходосок:
Вспомним историческое событие 2013 года, которое снимали все национальные телеканалы, за действом наблюдали тысячи зрителей. Давайте вспомним, как это было.