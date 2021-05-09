Как прошёл торжественный ритуал чествования государственных символов на площади Государственного флага: фотофакт

События 2020 года показали, что через важный элемент государственности хотят отнять нашу независимость, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Новости Беларуси. Государственные символы Беларуси отражают национальную идею народа – стремление к независимой и мирной жизни. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 9 Мая во время торжественного ритуала чествования государственных символов на площади Государственного флага.

Виктория Ходосок, политический обозреватель СТВ:

Символично, что День Великой Победы совпал с Днем Государственного герба и Государственного флага. Церемония завершилась. Уже можно делиться впечатлениями. Скажу от себя – это было очень эффектно и захватывало дух. Находясь здесь, на площади, понимаешь, что причастен к важному и большому событию.

Глава государства выступил с речью. Президент отметил, что государственные символы отражают национальную идею народа, стремление к независимой и мирной жизни. Белорусы давно выбрали современные и герб, и флаг, именно с ними мы многого достигли.

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