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Как прошёл торжественный ритуал чествования государственных символов на площади Государственного флага: фотофакт

09 мая 2021 18:36
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Новости Беларуси. Государственные символы Беларуси отражают национальную идею народа – стремление к независимой и мирной жизни. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 9 Мая во время торжественного ритуала чествования государственных символов на площади Государственного флага.

События 2020 года показали, что через важный элемент государственности хотят отнять нашу независимость, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Как прошёл торжественный ритуал чествования государственных символов на площади Государственного флага: фотофакт-1

Виктория Ходосок, политический обозреватель СТВ:
Символично, что День Великой Победы совпал с Днем Государственного герба и Государственного флага. Церемония завершилась. Уже можно делиться впечатлениями. Скажу от себя – это было очень эффектно и захватывало дух. Находясь здесь, на площади, понимаешь, что причастен к важному и большому событию.

Глава государства выступил с речью. Президент отметил, что государственные символы отражают национальную идею народа, стремление к независимой и мирной жизни. Белорусы давно выбрали современные и герб, и флаг, именно с ними мы многого достигли.

Александр Лукашенко: «Мы разобрались, где правда, а где ложь. Давайте прекратим это не нужное никому противостояние»

Как прошёл торжественный ритуал чествования государственных символов на площади Государственного флага: фотофакт-4

Как прошёл торжественный ритуал чествования государственных символов на площади Государственного флага: фотофакт-6

Как прошёл торжественный ритуал чествования государственных символов на площади Государственного флага: фотофакт-8

Александр Лукашенко не раз говорил, в том числе и сегодня, в День Победы, что жить нам надо сообща и надеяться только друг на друга. Сегодня это как никогда и важно, и необходимо.

Как прошёл торжественный ритуал чествования государственных символов на площади Государственного флага: фотофакт-11

Как прошёл торжественный ритуал чествования государственных символов на площади Государственного флага: фотофакт-13

Как прошёл торжественный ритуал чествования государственных символов на площади Государственного флага: фотофакт-15

Виктория Ходосок:
На церемонии впечатляющим стал момент чествования Президентом государственных символов и момент клятвы в верности символам молодежи.

Как прошёл торжественный ритуал чествования государственных символов на площади Государственного флага: фотофакт-18

Клянуся ў вернасці дзяржаўнаму сцягу Рэспублікі Беларусь і маёй Радзіме, якую ён сімвалізуе.
– Клянуся.
– Клянуся быць годным грамадзянінам Рэспублікі Беларусь, берагчы незалежнасць Айчыны, паважаць законы і мацаваць адзінства беларускага народа.
– Клянуся.

Как прошёл торжественный ритуал чествования государственных символов на площади Государственного флага: фотофакт-21

Виктория Ходосок:
Вспомним историческое событие 2013 года, которое снимали все национальные телеканалы, за действом наблюдали тысячи зрителей. Давайте вспомним, как это было.

Как прошёл торжественный ритуал чествования государственных символов на площади Государственного флага: фотофакт-24

Как прошёл торжественный ритуал чествования государственных символов на площади Государственного флага: фотофакт-26

Как прошёл торжественный ритуал чествования государственных символов на площади Государственного флага: фотофакт-28

Подробнее смотрите в видеоматериале.

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# Герб и флаг Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Виктория Ходосок # Игорь Позняк # Фотофакт

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