Александр Лукашенко: пока наше поколение живо, Беларусь всегда будет стоять намертво

Новости Беларуси. Выступление Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко на церемонии возложения венков к монументу Победы по случаю 76-й годовщины Великой Победы 9 мая 2021 года. Речь главы государства приводится на сайте информационного агентства БЕЛТА.

Уважаемые соотечественники!

Дорогие белорусы, ветераны!

Я обращаюсь сегодня ко всем жителям нашей цветущей синеокой Беларуси. К тем, кто живет в столице нашей республики – городе-герое Минске. Ко всем тем, кто живет в городах и агрогородках. Ко всем тем, кто живет в маленьких деревнях.

Поздравляю всех вас с Днем Великой Победы!

Мы вновь, как и прежде, встречаем победный май, который в далеком 1945-м прошлого века принес свободу белорусам и всем братским народам нашей необъятной страны – Советского Союза.

Чем дальше уходят в историю героические и трагические события Великой Отечественной войны, тем величественнее и грандиознее встает перед нами жертвенный подвиг наших дедов и прадедов. Тех, кто спас человечество от порабощения и истребления.

Это была эпохальная битва за жизнь на земле, за сохранение рода человеческого. Великая победа добра над вселенским злом.

Мы преклоняемся перед героизмом и стойкостью воинов-фронтовиков, партизан, подпольщиков и тружеников тыла, без которых невозможна была бы Победа.

Вы, павшие в боях, умершие от ран, уважаемые ветераны, подарили нам немеркнущий свет Великой Победы, путеводную звезду, которая будет вечно светить многим поколениям белорусов, придавая силы для нашего созидания, для нашего движения вперед и только вперед, не глядя ни на какие сложности, проблемы и трудности. Им было сложнее, и они сегодня свысока смотрят оттуда на нас и у них один немой вопрос: выстоим мы или нет. Выстоим.

Беларусь славит героев-ветеранов и всегда будет помнить ваш подвиг.

Мы преклоняемся перед самоотверженным трудом тех, кто, вернувшись на пепелища родных городов и сел, поднимал страну из руин. Нам было труднее всех, потому что на этой земле не осталось ничего и никого, кроме женщин, детей, инвалидов и обессиленных солдат, вернувшихся с фронта. Мы пахали и сеяли, используя женский и детский труд. Даже лошадей не осталось.

Мы никогда не забудем, что миллионы наших соотечественников сложили головы на полях сражений, сгинули в лагерях смерти, были повешены, расстреляны или замучены в гестаповских застенках. Мы это помним, а кто забыл – напомним.

Низко склоняем головы перед памятью тех, кто погиб.

Скорбим об ушедших от нас ветеранах.

Давайте сегодня почтим наших героев минутой молчания.

(Минута молчания).

Каждый год 9 мая мы приходим к монументу Победы. Продолжаем традицию встреч фронтовиков и партизан у Вечного огня и других памятных мест.

Сегодня я задаюсь вопросом, как и вы: могли ли герои войны тогда подумать, что спустя 80 лет их детям и внукам придется бороться за правду о Великой Победе, за право чествовать в этот святой день воинов-победителей?

Это немыслимо, что в то время, когда мы заботимся о сохранении памяти, последователи оккупантов и их приспешников – они упрекают нас в милитаризме и прославлении войны. Нас – наследников тех, которые не пришли с войны. Каждый третий. Мы, как никто другой, хлебнули этого горя и постоянно говорим о том, что война – страшно. Нам не нужна война.

Подоплека их очевидна. Мечтая о глобальном господстве, современные неоколониалисты умышленно сеют национальную рознь, плодят кровавые конфликты на планете и вновь пытаются одеть молодежь в коричневую одежду – униформу.

Делают все, чтобы мы забыли подвиг наших дедов и страшную правду о войне.

Именно поэтому нам навязывают флаги и гимны, опороченные сотрудничеством с гитлеровскими убийцами, вместо символов Великой Победы, мира и созидания.

Сегодня мы должны открыто говорить, что белорусы в годы Великой Отечественной войны впервые в своей истории столкнулись с массовым и планомерным истреблением мирного населения.

Это на руках фашистов, полицаев и других коллаборантов кровь тысяч и тысяч, миллионов невинных жертв – женщин, стариков и детей.

Мир должен знать и помнить о трагедии нашего народа, белорусского народа. И мы будем эту тему поднимать на самый высокий международный уровень. Чтобы они помнили и не забывали.

И пусть наследники нацистов даже не мечтают, что, когда уйдут последние свидетели геноцида белорусского и других народов, с ними уйдет и историческая правда.

Дорогие ветераны!

Вас очень немного осталось, но вы должны помнить и, уходя от нас, передать тем, кто на нас сегодня смотрит оттуда: мы никогда не предадим ваш подвиг и никому не позволим отобрать у нас вашу Великую Победу. Тем более мы никому не позволим опорочить все то, что вы сделали в своей жизни, защитив Европу от коричневой чумы.

Сегодня с нами дети войны, которые своими глазами видели, как гитлеровские изуверы, прислужники-полицаи жгли их матерей, братьев и сестер, как пытали и вешали патриотов, как убивали младенцев.

Их голоса звучат сегодня, и мы сохраним каждый из них в документах, книгах, фильмах.

Нас не будет, но их свидетельства обязательно услышат будущие поколения.

Эта правда будет жить всегда!

Дорогие друзья!

Великая Победа – одно из самых грандиозных событий в истории белорусского народа, а подвиг наших воинов – символ мужества, патриотизма и человечности.

Пример сплоченности, дружбы и братства людей разных убеждений и веры. Неиссякаемый источник мощной созидательной духовной энергии, которая так необходима нам сегодня – в Год нашего единства.

Чтобы сохранить Беларусь, ее суверенитет и независимость, нам нужно самое простое – быть рядом, сплотиться. Так, как это сделали советские воины в грозные годы войны и после нее, когда восстанавливали разрушенный и сожженный дотла большой отчий дом.

Надо всеми силами крепить единство народа, чтобы наши дети, внуки и правнуки, свято храня героическое наследие предков, всегда жили и трудились в красивой, мирной и обязательно счастливой стране.

Дорогие друзья!

Я понимаю, после тех событий, которые произошли в прошлом году, и того, что нам обещают в этом году, мы несколько, ну откровенно говоря, перенапрягли наше общество. Может, кто-то излишне беспокоится о мире и безопасности. Может, кто-то вообще в это перестал верить. Так вот я сейчас обращаюсь к вам, к тем, кто не верит, запомните: пока наше поколение живо, Беларусь всегда будет стоять намертво. Мы будем жить, мы будем жить на своей земле. И я клянусь вам в этом святом месте, что мы никогда не позволим смотреть на нашу землю с презрением, ту землю, которую вы отстояли в годы лихолетья и отвоевали. Мы будем ее защищать, чего бы нам это ни стоило. Я обращаюсь к вам, тем, кто насторожился в связи с последними событиями. Даже не думайте и не беспокойтесь за будущее своих детей, внуков и за свое будущее. Мы сделаем все для того, чтобы над нашей землей сияло вот такое солнце, как сегодня, и было голубое небо. Мы сделаем все, чтобы молодые мамы и папы со своими детишками в любое время суток могли выйти на улицу и пройтись по своей земле, как это было всегда. Так будет. Я вам обещаю, я клянусь, что так будет. И я хочу, чтобы нас услышали не только в Беларуси, но там, вы знаете кто.

С праздником Победы, дорогие друзья!