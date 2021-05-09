«Отец выступил в ООН и предложил». Как Беларусь участвовала в создании Израиля – рассказывает сын первого главы МИД БССР
Новости Беларуси. Еще один урок истории и тоже из 45-го, который стал поворотным на планете по многим позициям. Знаменитая фотография – 25 июня, Сан-Франциско, народный комиссар иностранных дел БССР Кузьма Киселев подписывает Устав Организации Объединенных Наций, той самой, которая создавалась «для поддержания мира и безопасности на планете». Это цитата из того документа и в сегодняшнем нашем контексте очень важное замечание, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Но всегда ли она, то есть ООН, справляется с этим функциями – вопрос отдельный, сложный и очень дискуссионный. И тот самый, который официальный Минск не раз обозначал. А пока, продолжая историческую тему, сосредоточимся на белорусских ооновских корнях.
В них на неделе основательно покопалась Яна Шипко.
Василий Киселев, историк, сын первого министра иностранных дел БССР:
Беларусь приложила руку к созданию государства Израиль. Там и американцы были, и англичане, и французы, и СССР, поэтому там была сложная ситуация. Поэтому отец выступил в ООН и предложил создание совместного израильско-палестинского государства. С одной территорией, на равных основаниях. Следующим выступал наш министр иностранных дел СССР, Вышинский, который сказал: «Раз все согласны – мы тоже не против». Вот так в 1947 году было создано государство Израиль.