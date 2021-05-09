«Отец выступил в ООН и предложил». Как Беларусь участвовала в создании Израиля – рассказывает сын первого главы МИД БССР

Новости Беларуси. Еще один урок истории и тоже из 45-го, который стал поворотным на планете по многим позициям. Знаменитая фотография – 25 июня, Сан-Франциско, народный комиссар иностранных дел БССР Кузьма Киселев подписывает Устав Организации Объединенных Наций, той самой, которая создавалась «для поддержания мира и безопасности на планете». Это цитата из того документа и в сегодняшнем нашем контексте очень важное замечание, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Но всегда ли она, то есть ООН, справляется с этим функциями – вопрос отдельный, сложный и очень дискуссионный. И тот самый, который официальный Минск не раз обозначал. А пока, продолжая историческую тему, сосредоточимся на белорусских ооновских корнях. В них на неделе основательно покопалась Яна Шипко.