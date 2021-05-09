Трёхчасовой монтаж и трудности прямых эфиров. Раскрываем секреты, что остаётся за кадром телевизионных съёмок

Екатерина Забенько, ведущая СТВ:

Для меня телевидение – это моя воплощенная мечта. Говорят: засыпаете с мечтой, просыпаетесь с целью. У меня, наверное, в жизни так и получилось.

Ксения Худолей, политический обозреватель СТВ:

Это такой вид деятельности, когда ты не можешь остановиться, расслабиться, сказать: я устал, мне лень что-то делать, потому что ты всегда на пике информационном и эмоциональном, потому что все, что узнал сам, нужно передать.

Кристина Федорович, корреспондент СТВ:

Телевидение – это, не побоюсь этого слова, какая-то отдельная вселенная. Ты сделал сюда шажочек, и обратного пути уже нет, потому что ты попросту не представляешь иначе свою жизнь – без съемок, без бесконечных интересных спикеров. Постоянно новые события, новые люди. Постоянно в этом круговороте. Без него уже жить невозможно.

Дмитрий Травин, заведующий отделом телеоператоров дирекции телепроизводства СТВ:

Все телевизионщики любят свою работу, потому что им нравится заниматься этой «кухней», готовить «блюда», чтобы наш зритель их «вкусно» смотрел.

Кристина Федорович:

А это то, что для телезрителей точно всегда остается за кадром. Мы монтируем сюжет уже примерно три с половиной часа, а в эфире это будет четырехминутный сюжет. Мы, пожалуй, продолжим, потому что эфир. «Статус очень вырос». Как изменилось телевидение – мнения сотрудников СТВ

Дмитрий Травин:

Закадровая жизнь телевидения – это огромный труд профессионалов, огромное количество людей, которые делают все невозможное, чтобы зритель «находился» в тех местах, где он не сможет быть никак.

Юлия Стриго, корреспондент СТВ:

Что я бы хотела раскрыть своим зрителям – когда мы приезжаем на съемку, записываем какого-то героя, в эфир даем очень маленькие кусочки комментариев. Мы можем долго беседовать, а в эфир выходит только определенный кусочек, 30-40 секунд. Наверняка зрители и герои всегда думают: ну почему, я же и там хорошо сказал, и так хорошо сказал? Все дело в том, что когда мы приезжаем со съемок и готовим сюжет, нам дается определенный хронометраж, в который мы должны вложиться. То, что остается за кадром, – это постоянная борьба за хрон.

Дмитрий Асипкин, инженер видеомонтажа СТВ:

Когда корреспондент прибегает к тебе с материалом и говорит, что у нас 10 минут до эфира, надо быстро смонтировать. Ты, конечно, не понимаешь, какого черта, у нас почти эфир, но приходится собираться с силами, собирать концентрацию, быстренько все это монтировать, ноль эмоций. Бывает, что люди приходят, говорят: давай-давай, быстрее-быстрее! Если ты будешь отвлекаться на это, отвечать, то, конечно, не успеешь. Но ты обязан.