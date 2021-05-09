Прямой эфир

Трёхчасовой монтаж и трудности прямых эфиров. Раскрываем секреты, что остаётся за кадром телевизионных съёмок

09 мая 2021 18:05
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Екатерина Забенько, ведущая СТВ:
Для меня телевидение – это моя воплощенная мечта. Говорят: засыпаете с мечтой, просыпаетесь с целью. У меня, наверное, в жизни так и получилось.

Трёхчасовой монтаж и трудности прямых эфиров. Раскрываем секреты, что остаётся за кадром телевизионных съёмок-1

Ксения Худолей, политический обозреватель СТВ:
Это такой вид деятельности, когда ты не можешь остановиться, расслабиться, сказать: я устал, мне лень что-то делать, потому что ты всегда на пике информационном и эмоциональном, потому что все, что узнал сам, нужно передать.

Трёхчасовой монтаж и трудности прямых эфиров. Раскрываем секреты, что остаётся за кадром телевизионных съёмок-4

Кристина Федорович, корреспондент СТВ:
Телевидение – это, не побоюсь этого слова, какая-то отдельная вселенная. Ты сделал сюда шажочек, и обратного пути уже нет, потому что ты попросту не представляешь иначе свою жизнь – без съемок, без бесконечных интересных спикеров. Постоянно новые события, новые люди. Постоянно в этом круговороте. Без него уже жить невозможно.

Трёхчасовой монтаж и трудности прямых эфиров. Раскрываем секреты, что остаётся за кадром телевизионных съёмок-7

Трёхчасовой монтаж и трудности прямых эфиров. Раскрываем секреты, что остаётся за кадром телевизионных съёмок-9

Дмитрий Травин, заведующий отделом телеоператоров дирекции телепроизводства СТВ:
Все телевизионщики любят свою работу, потому что им нравится заниматься этой «кухней», готовить «блюда», чтобы наш зритель их «вкусно» смотрел.

Трёхчасовой монтаж и трудности прямых эфиров. Раскрываем секреты, что остаётся за кадром телевизионных съёмок-12

Кристина Федорович:
А это то, что для телезрителей точно всегда остается за кадром. Мы монтируем сюжет уже примерно три с половиной часа, а в эфире это будет четырехминутный сюжет. Мы, пожалуй, продолжим, потому что эфир.

«Статус очень вырос». Как изменилось телевидение – мнения сотрудников СТВ

Трёхчасовой монтаж и трудности прямых эфиров. Раскрываем секреты, что остаётся за кадром телевизионных съёмок-15

Трёхчасовой монтаж и трудности прямых эфиров. Раскрываем секреты, что остаётся за кадром телевизионных съёмок-17

Дмитрий Травин:
Закадровая жизнь телевидения – это огромный труд профессионалов, огромное количество людей, которые делают все невозможное, чтобы зритель «находился» в тех местах, где он не сможет быть никак.

Трёхчасовой монтаж и трудности прямых эфиров. Раскрываем секреты, что остаётся за кадром телевизионных съёмок-20

Юлия Стриго, корреспондент СТВ:
Что я бы хотела раскрыть своим зрителям – когда мы приезжаем на съемку, записываем какого-то героя, в эфир даем очень маленькие кусочки комментариев. Мы можем долго беседовать, а в эфир выходит только определенный кусочек, 30-40 секунд. Наверняка зрители и герои всегда думают: ну почему, я же и там хорошо сказал, и так хорошо сказал? Все дело в том, что когда мы приезжаем со съемок и готовим сюжет, нам дается определенный хронометраж, в который мы должны вложиться. То, что остается за кадром, – это постоянная борьба за хрон.

Трёхчасовой монтаж и трудности прямых эфиров. Раскрываем секреты, что остаётся за кадром телевизионных съёмок-23

Дмитрий Асипкин, инженер видеомонтажа СТВ:
Когда корреспондент прибегает к тебе с материалом и говорит, что у нас 10 минут до эфира, надо быстро смонтировать. Ты, конечно, не понимаешь, какого черта, у нас почти эфир, но приходится собираться с силами, собирать концентрацию, быстренько все это монтировать, ноль эмоций. Бывает, что люди приходят, говорят: давай-давай, быстрее-быстрее! Если ты будешь отвлекаться на это, отвечать, то, конечно, не успеешь. Но ты обязан.

Трёхчасовой монтаж и трудности прямых эфиров. Раскрываем секреты, что остаётся за кадром телевизионных съёмок-26

Екатерина Забенько:
Очень многие думают, что все легко: мы сидим в кадре, улыбаемся, красивые. Никто не думает о том, что это такое невероятное напряжение – прямой эфир, когда ты каждое слово должен выверить, ты понимаешь, что твоя ошибка может стоить репутации всего канала.

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# Телевидение # общество # Кристина Федорович # Дмитрий Травин # Юлия Стриго # Дмитрий Асипкин # Екатерина Забенько # Ксения Худолей # Фотофакт

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