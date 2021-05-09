Александр Лукашенко: мы никогда не позволим смотреть на нашу землю с презрением, ту землю, которую вы отвоевали

Новости Беларуси. Чем дальше уходят в историю события войны, тем величественнее встает перед нами подвиг наших дедов. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко на церемонии возложения венков в честь Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Почтить память героев глава государства приехал вместе с сыновьями. К памятнику также легли венки и цветы от представителей министерств и ведомств, общественных объединений, дипкорпуса и духовенства. Глава государства вместе со всеми, кто в это утро пришел на площадь Победы, вспомнил погибших белорусских солдат минутой молчания. У Вечного огня собрались и те, кто лично прошел ужасы войны. Обращаясь к ветеранам и новому поколению, Александр Лукашенко подчеркнул: сохраняя в памяти подвиг наших предков, мы никогда не позволим смотреть на Беларусь с презрением.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Поздравляю всех вас с Днем Великой Победы! Чем дальше уходят в историю героические и трагические события Великой Отечественной войны, тем величественнее и грандиознее встает перед нами жертвенный подвиг наших дедов и прадедов. Мы никогда не предадим ваш подвиг и никому не позволим отобрать у нас вашу Великую Победу. Я понимаю, после тех событий, которые произошли в прошлом году, и того, что нам обещают в этом году, мы несколько, ну откровенно говоря, перенапрягли наше общество. Может, кто-то излишне беспокоится о мире и безопасности. Может, кто-то вообще в это перестал верить. Так вот я сейчас обращаюсь к вам, к тем, кто не верит, запомните: пока наше поколение живо, Беларусь всегда будет стоять намертво. Мы будем жить, мы будем жить на своей земле. И я клянусь вам в этом святом месте, что мы никогда не позволим смотреть на нашу землю с презрением, ту землю, которую вы отстояли в годы лихолетья и отвоевали. Мы будем ее защищать, чего бы нам это ни стоило.
Эмоциональный посыл, безусловно, нашел отклик в сердцах детей войны и фронтовиков. Приветствовали главу государства ветераны, вставая со своих мест. Финальным аккордом церемонии стало красочное выступление совсем юных белорусов. А в небо над Минском взлетели тысячи воздушных шаров в память о героях той страшной войны.
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