Александр Лукашенко: мы никогда не позволим смотреть на нашу землю с презрением, ту землю, которую вы отвоевали

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Поздравляю всех вас с Днем Великой Победы! Чем дальше уходят в историю героические и трагические события Великой Отечественной войны, тем величественнее и грандиознее встает перед нами жертвенный подвиг наших дедов и прадедов. Мы никогда не предадим ваш подвиг и никому не позволим отобрать у нас вашу Великую Победу. Я понимаю, после тех событий, которые произошли в прошлом году, и того, что нам обещают в этом году, мы несколько, ну откровенно говоря, перенапрягли наше общество. Может, кто-то излишне беспокоится о мире и безопасности. Может, кто-то вообще в это перестал верить. Так вот я сейчас обращаюсь к вам, к тем, кто не верит, запомните: пока наше поколение живо, Беларусь всегда будет стоять намертво. Мы будем жить, мы будем жить на своей земле. И я клянусь вам в этом святом месте, что мы никогда не позволим смотреть на нашу землю с презрением, ту землю, которую вы отстояли в годы лихолетья и отвоевали. Мы будем ее защищать, чего бы нам это ни стоило.