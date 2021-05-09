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«От имени живых и павших заявляю, клянусь вам, мы с вами!» Что говорили ветераны Александру Лукашенко 9 Мая?

09 мая 2021 12:55
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Новости Беларуси. Чем дальше уходят в историю события войны, тем величественнее встает перед нами подвиг наших дедов. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко на церемонии возложения венков в честь Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: мы никогда не позволим смотреть на нашу землю с презрением, ту землю, которую вы отвоевали

«От имени живых и павших заявляю, клянусь вам, мы с вами!» Что говорили ветераны Александру Лукашенко 9 Мая?-1

Эмоциональный посыл, безусловно, нашел отклик в сердцах детей войны и фронтовиков. Приветствуя главу государства, ветераны встали со своих мест. Каждому было о чем поговорить с Александром Лукашенко. 9 Мая они благодарили Президента за защиту страны в непростой период и заверили, что готовы сами снова встать в строй.

«От имени живых и павших заявляю, клянусь вам, мы с вами!» Что говорили ветераны Александру Лукашенко 9 Мая?-4

Спасибо вам, спасибо вам.
– Спасибо вам, Александр Григорьевич. Это результат вашего труда.
– Нашего.

«От имени живых и павших заявляю, клянусь вам, мы с вами!» Что говорили ветераны Александру Лукашенко 9 Мая?-7

– Вашего.
– Если бы не было вашего труда, нам нечего было бы... И результата не было бы.
– Спасибо вам, мы вас поддерживаем и душой, и... Гордимся вами.

«От имени живых и павших заявляю, клянусь вам, мы с вами!» Что говорили ветераны Александру Лукашенко 9 Мая?-10

– От имени живых и павших заявляю, клянусь вам, мы с вами! В любую минуту позовите – мы станем с вами.
– Спасибо. Нет, это, я уже сказал, это наше время. Мы уже вас должны встать и защитить.

«От имени живых и павших заявляю, клянусь вам, мы с вами!» Что говорили ветераны Александру Лукашенко 9 Мая?-13

Александр Григорьевич, мы, участники войны, очень гордимся вами. Вы в самую трудную минуту выстояли – это не каждый может.

«От имени живых и павших заявляю, клянусь вам, мы с вами!» Что говорили ветераны Александру Лукашенко 9 Мая?-16

Александр Лукашенко пожелал ветеранам крепкого здоровья, а также тепло поприветствовал зрителей церемонии.

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# Великая Отечественная война # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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