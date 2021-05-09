«От имени живых и павших заявляю, клянусь вам, мы с вами!» Что говорили ветераны Александру Лукашенко 9 Мая?

Новости Беларуси. Чем дальше уходят в историю события войны, тем величественнее встает перед нами подвиг наших дедов. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко на церемонии возложения венков в честь Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко: мы никогда не позволим смотреть на нашу землю с презрением, ту землю, которую вы отвоевали

Эмоциональный посыл, безусловно, нашел отклик в сердцах детей войны и фронтовиков. Приветствуя главу государства, ветераны встали со своих мест. Каждому было о чем поговорить с Александром Лукашенко. 9 Мая они благодарили Президента за защиту страны в непростой период и заверили, что готовы сами снова встать в строй.

– Спасибо вам, спасибо вам.

– Спасибо вам, Александр Григорьевич. Это результат вашего труда.

– Нашего.

– Вашего.

– Если бы не было вашего труда, нам нечего было бы... И результата не было бы.

– Спасибо вам, мы вас поддерживаем и душой, и... Гордимся вами.

– От имени живых и павших заявляю, клянусь вам, мы с вами! В любую минуту позовите – мы станем с вами.

– Спасибо. Нет, это, я уже сказал, это наше время. Мы уже вас должны встать и защитить.