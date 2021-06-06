Более 1 800 фур ожидают выезда из Беларуси в Евросоюз. Что происходит на границе?
Новости Беларуси. На границе Беларуси с Евросоюзом вновь огромные очереди. Выезда ожидают более 1 800 фур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На многих пунктах пропуска очередь растянулась на несколько километров.
Самая напряженная ситуация на литовском направлении.
Есть проблемы и на польском направлении. Госпогранкомитет просит водителей-дальнобойщиков учитывать этот фактор во время следования на территорию Евросоюза.
Ситуация с очередями на границе со странами ЕС в последнее время обострилась. Белорусская таможня со своей стороны предпринимает все необходимые меры, чтобы оформление грузов было максимально быстрым и комфортным. Того же они ждут от зарубежных коллег.