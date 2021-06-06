Алексей Талай о «Вытоках»: это важное мероприятие, направленное на популяризацию здорового образа жизни

Новости Беларуси. Культурно-спортивный фестиваль «Вытокі» продолжит и дальше путешествовать по стране. Через неделю в праздничную атмосферу погрузится Кобрин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Форум примут еще Мозырь, Бобруйск и Жодино. Живая и яркая энциклопедия Беларуси. Вот как прошёл фестиваль «Вытокі» в Орше

5 июня более 10 тысяч человек стали участниками праздника в Орше. Основной площадкой форума был спорткомплекс «Олимпиец».

Здесь развернулись различные игры, интерактивные площадки, танцевальные баттлы, выставки народных умельцев. Каждый желающий мог проверить свои силы в различных видах спорта.

Анастасия Слепцина, жительница Орши:

Мы пришли с детьми и очень рады, что у нас делают такие праздники. Это очень познавательно. Мы все посмотрели: и машины, и виды спорта разные. У нас ребенок занимается всем.

Алексей Талай, паралимпиец, общественный деятель:

Очень важное спортивное мероприятие, которое направлено на популяризацию здорового образа жизни, на то, чтобы привлечь наших людей заниматься спортом, физической культурой, отвлечь их от гаджетов, отвлечь их от искусственного поля сети Интернет. Заниматься, продвигаться, набираться компетенции. Мы знаем, что мир меняется вокруг нас, мы должны быть сильны и бодры.

Отдельную программу представили зрителям спасатели и милиция. У Ледовой арены развернулась выставка спецтехники: от ретроавтомобилей до современного оснащения. Для смельчаков пожарные подготовили аттракцион.