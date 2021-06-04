«Главный координационный чат уличных протестов». Роман Протасевич назвал имена его участников
Новости Беларуси. Кто имел отношение к координации протестов в Беларуси, кому выгодно содержать Латушко и Тихановскую и на какие Telegram-каналы подписан Роман Протасевич? Об этом задержанный блогер рассказал 3 июня в эфире телеканала ОНТ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он признал вину в организации несанкционированных акций и отметил, что призывы, которые он опубликовал, поспособствовали тому, что на улицах начались беспорядки и Минск три дня жил в состоянии хаоса.
Также Протасевич назвал имена тех, кто руководил главным координационным чатом уличных протестов.
Роман Протасевич:
Это в принципе был основной чат администраторов крупнейших Telegram-каналов. Именно там действительно происходили обсуждения предстоящих акций, там происходило планирование, работа над повесткой, которая должна была быть на той или иной неделе протестов. Вот этот чат – там состояли администраторы крупнейших каналов, блогеры и так далее. И именно там происходило действительно, это был такой главный координационный чат уличных протестов и информационной повестки.
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Марат Марков, председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал»:
Кто входил в этот секретный чат помимо вас?
Роман Протасевич:
Степан Путило, Ян Рудик позже туда стал входить, еще один представитель Telegram-канала – это Тадеуш Гичан. Также туда входил Франак Вячорка, который зачастую мог просто написать в чат сразу конкретные тезисы, по которым мы должны были работать. Антон Мотолько, Даниил Богданович, которого я уже ранее упоминал. Ранее там также присутствовали такие персонажи, как Шрайбман, Пальчис.
Марат Марков:
Известные люди достаточно.
Роман Протасевич:
Да, Шрайбман, Пальчис, Юшкевич. Также там состояла, насколько я помню, еще Анастасия Рогатко, которая также имеет отношение к деятельности штаба Светланы Тихановской. Дмитрий Навоша также входил, такой достаточно известный медийный человек.
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Марат Марков:
Известный. Талантливый достаточно журналист, Шрайбман хитрый журналист, не буду скрывать. Он тоже управлял, по сути, мятежами?
Роман Протасевич:
Я не могу сказать, что он управлял напрямую, но достаточно часто высказывал свое мнение. Или говорил, что «нет ребята, вот так оно не прокатит, поменяйте хотя бы на такую-то тему. Или вот здесь, может быть, больше этому внимание уделить».