«Главный координационный чат уличных протестов». Роман Протасевич назвал имена его участников

Новости Беларуси. Кто имел отношение к координации протестов в Беларуси, кому выгодно содержать Латушко и Тихановскую и на какие Telegram-каналы подписан Роман Протасевич? Об этом задержанный блогер рассказал 3 июня в эфире телеканала ОНТ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он признал вину в организации несанкционированных акций и отметил, что призывы, которые он опубликовал, поспособствовали тому, что на улицах начались беспорядки и Минск три дня жил в состоянии хаоса. Также Протасевич назвал имена тех, кто руководил главным координационным чатом уличных протестов.

Роман Протасевич:

Это в принципе был основной чат администраторов крупнейших Telegram-каналов. Именно там действительно происходили обсуждения предстоящих акций, там происходило планирование, работа над повесткой, которая должна была быть на той или иной неделе протестов. Вот этот чат – там состояли администраторы крупнейших каналов, блогеры и так далее. И именно там происходило действительно, это был такой главный координационный чат уличных протестов и информационной повестки. «Это просто попытка давления». Роман Протасевич искренне высказался об Александре Лукашенко?

Марат Марков, председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал»:

Кто входил в этот секретный чат помимо вас? Роман Протасевич:

Степан Путило, Ян Рудик позже туда стал входить, еще один представитель Telegram-канала – это Тадеуш Гичан. Также туда входил Франак Вячорка, который зачастую мог просто написать в чат сразу конкретные тезисы, по которым мы должны были работать. Антон Мотолько, Даниил Богданович, которого я уже ранее упоминал. Ранее там также присутствовали такие персонажи, как Шрайбман, Пальчис. Марат Марков:

Известные люди достаточно.