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В «Стайках» 6 июня подводят итоги спартакиады среди работников СМИ Беларуси

06 июня 2021 11:39
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Новости Беларуси. В олимпийском спортивном комплексе «Стайки» 6 июня подведут итоги спартакиады среди работников СМИ Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В «Стайках» 6 июня подводят итоги спартакиады среди работников СМИ Беларуси-1

В ней участвуют 18 команд. Пока рано говорить, какая из редакций удержит пальму первенства. Кросс, мини-футбол, волейбол, дартс, настольный теннис и перетягивание каната – каждый участник мог выбрать любимое направление и побороться за лучший результат индивидуально или в составе команды.

В «Стайках» 6 июня подводят итоги спартакиады среди работников СМИ Беларуси-4

Впрочем, тут не столько важны высокие достижения. Ведь это прежде всего спортивный праздник для журналистов.

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# Государственная политика в области спорта # общество # Фотофакт

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