В «Стайках» 6 июня подводят итоги спартакиады среди работников СМИ Беларуси

В ней участвуют 18 команд. Пока рано говорить, какая из редакций удержит пальму первенства. Кросс, мини-футбол, волейбол, дартс, настольный теннис и перетягивание каната – каждый участник мог выбрать любимое направление и побороться за лучший результат индивидуально или в составе команды.