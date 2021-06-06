В «Стайках» 6 июня подводят итоги спартакиады среди работников СМИ Беларуси

Новости Беларуси. В олимпийском спортивном комплексе «Стайки» 6 июня подведут итоги спартакиады среди работников СМИ Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В олимпийском спортивном комплексе «Стайки» 6 июня подведут итоги спартакиады среди работников СМИ Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ней участвуют 18 команд. Пока рано говорить, какая из редакций удержит пальму первенства. Кросс, мини-футбол, волейбол, дартс, настольный теннис и перетягивание каната – каждый участник мог выбрать любимое направление и побороться за лучший результат индивидуально или в составе команды.
Впрочем, тут не столько важны высокие достижения. Ведь это прежде всего спортивный праздник для журналистов.
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