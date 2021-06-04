Алексей Дзермант: за экстремистскими Telegram-каналами стоят не простые мальчики, а спецслужбы соседних государств

Новости Беларуси. Известный политолог Алексей Дзермант высказался по поводу сказанного Протасевичем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вывод напрашивается сам собой – за экстремистскими Telegram-каналами стоят не простые мальчики, а спецслужбы.

Алексей Дзермант, политолог:

Самое очевидное и, наверное, не требующее каких-то специальных знаний, это то, что за экстремистскими Telegram-каналами, начиная от тех, кто организовывал протесты, и заканчивая теми, кто публиковал личные данные силовиков, чиновников, журналистов, всех тех, кто поддерживал законность и порядок в нашей стране, стоят не простые мальчики со светлыми, темными – не важно, какими лицами, а вполне ясная инфраструктура из спецслужб соседних государств. А может быть и не только соседних.

Мы видим, насколько превратились правительства этих государств, назовем их прямо, Польши и Литвы, в стервятников, которые готовы были разорвать тело нашей родины ради своих амбиций, исторических фантомов и ненависти к нашему государству, которое у них вызывает просто раздражение. Но это было очевидно.

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