«Тихановская понимает, что нужно людей заставить голодать для того, чтобы решить её вопрос?» Ответил Роман Протасевич

Об этом и далеко не только вечером 3 июня рассказал тот самый задержанный Роман Протасевич в откровенном интервью на телеканале ОНТ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости Беларуси. О заговоре и силовом сценарии госпереворота в Беларуси, кому было выгодно поддерживать протесты в нашей стране, об источниках финансирования экстремистского Telegram-канала, о призывах к санкциям – кто за ними стоит и каковы их истинные цели?

Роман Протасевич: Санкции необходимы для того, чтобы экономика Беларуси рухнула как можно быстрее. И если рухнет экономика, люди выйдут на улицу для того, чтобы... Ну, это будут голодные бунты. И это, по сути, является одной из целей экономических санкций, которые продолжают вводить.

Марат Марков, председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал»:

И ваши лидеры понимают, что это цель, которую они должны достигнуть? Тихановская понимает, что нужно людей заставить голодать для того, чтобы решить ее вопрос?

Роман Протасевич:

Я более чем уверен, что все всё прекрасно понимают.