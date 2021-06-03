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«Тихановская понимает, что нужно людей заставить голодать для того, чтобы решить её вопрос?» Ответил Роман Протасевич

03 июня 2021 19:33
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Новости Беларуси. О заговоре и силовом сценарии госпереворота в Беларуси, кому было выгодно поддерживать протесты в нашей стране, об источниках финансирования экстремистского Telegram-канала, о призывах к санкциям – кто за ними стоит и каковы их истинные цели?

Об этом и далеко не только вечером 3 июня рассказал тот самый задержанный Роман Протасевич в откровенном интервью на телеканале ОНТ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Тихановская понимает, что нужно людей заставить голодать для того, чтобы решить её вопрос?» Ответил Роман Протасевич-1

Роман Протасевич:
Санкции необходимы для того, чтобы экономика Беларуси рухнула как можно быстрее. И если рухнет экономика, люди выйдут на улицу для того, чтобы... Ну, это будут голодные бунты. И это, по сути, является одной из целей экономических санкций, которые продолжают вводить.

«Тихановская понимает, что нужно людей заставить голодать для того, чтобы решить её вопрос?» Ответил Роман Протасевич-4

Марат Марков, председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал»:
И ваши лидеры понимают, что это цель, которую они должны достигнуть? Тихановская понимает, что нужно людей заставить голодать для того, чтобы решить ее вопрос?

Роман Протасевич:
Я более чем уверен, что все всё прекрасно понимают.

# Акции протеста # общество # Роман Протасевич # Марат Марков # Светлана Тихановская # Фотофакт

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