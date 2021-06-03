Прямой эфир

«Это просто попытка давления». Роман Протасевич искренне высказался об Александре Лукашенко

03 июня 2021 19:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В эфире ОНТ Роман Протасевич назвал всех, кто имел отношение к координации протестов в Беларуси, а также рассказал о том, кто содержит беглых оппозиционных политиков и о своем отношении к Александру Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это просто попытка давления». Роман Протасевич искренне высказался об Александре Лукашенко-1

Роман Протасевич:
Я не буду скрывать, я много критиковал Александра Григорьевича. Естественно. Как мне казалось, были для этого причины. Но я всю жизнь был журналистом. И когда я стал все больше и больше втягиваться именно не в журналистскую работу, а в политическую, тем больше мне хотелось вообще оттуда бежать. И тем больше я стал понимать, что на самом деле многие вещи, за которые критиковали Александра Григорьевича, на самом деле это просто попытка давления. И что во многих моментах он поступал, извиняюсь за, наверное, такое выражение, он поступал как человек со стальными яйцами. Несмотря на все давление и так далее. Я не буду скрывать, что, естественно, были моменты, где я считаю, что, может быть, некоторые решения были ошибочны.

«Тихановская понимает, что нужно людей заставить голодать для того, чтобы решить её вопрос?» Ответил Роман Протасевич

«Это просто попытка давления». Роман Протасевич искренне высказался об Александре Лукашенко-4

Марат Марков, председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал»:
А если говорить одним словом, вы его уважаете?

Роман Протасевич:
Безусловно.

# Акции протеста # общество # Роман Протасевич # Марат Марков # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Тихановская понимает, что нужно людей заставить голодать для того, чтобы решить её вопрос?» Ответил Роман Протасевич
03 июня 2021 19:33

«Тихановская понимает, что нужно людей заставить голодать для того, чтобы решить её вопрос?» Ответил Роман Протасевич

«Красота – это мы, распускающиеся цветы». В Минске выбрали «Королеву студенчества Беларуси»
03 июня 2021 18:52

«Красота – это мы, распускающиеся цветы». В Минске выбрали «Королеву студенчества Беларуси»

«О них мы просто должны говорить». Наталья Кочанова обсудила насущные вопросы с духовенством Слонимской епархии
03 июня 2021 18:48

«О них мы просто должны говорить». Наталья Кочанова обсудила насущные вопросы с духовенством Слонимской епархии