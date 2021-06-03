«Это просто попытка давления». Роман Протасевич искренне высказался об Александре Лукашенко

Роман Протасевич:

Я не буду скрывать, я много критиковал Александра Григорьевича. Естественно. Как мне казалось, были для этого причины. Но я всю жизнь был журналистом. И когда я стал все больше и больше втягиваться именно не в журналистскую работу, а в политическую, тем больше мне хотелось вообще оттуда бежать. И тем больше я стал понимать, что на самом деле многие вещи, за которые критиковали Александра Григорьевича, на самом деле это просто попытка давления. И что во многих моментах он поступал, извиняюсь за, наверное, такое выражение, он поступал как человек со стальными яйцами. Несмотря на все давление и так далее. Я не буду скрывать, что, естественно, были моменты, где я считаю, что, может быть, некоторые решения были ошибочны.

«Тихановская понимает, что нужно людей заставить голодать для того, чтобы решить её вопрос?» Ответил Роман Протасевич