«У меня такой информации не было». Что о батальоне Кастуся Калиновского знают в Донбассе?

Проект Григория Азаренка – « Азаренок. Напрямую ». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим ход специальной военной операции, чем живет Донбасс и первый выпуск новой телевизионной рубрики. «Азовсталь» как символ самого гнусного позора. В гостях – политолог Андрей Лазуткин. Интервью с легендарным Донецким Гришей – британским журналистом Грэмом Филлипсом.

Григорий Азаренок, СТВ:

Есть еще один фрагмент, тут нам писали что этот сумасшедший литовец квакал, что одного батальона Кастуся Калиновского хватит, чтобы устроить в Беларуси переворот. Но мы спросили Дениса Владимировича Пушилина, главнокомандующего вооруженными силами ДНР, народной милиции, слышал ли он вообще что-то об этом подразделении. Эти все усатые киты и прочий вонючий сброд, который там сидит в Киеве. Вот что ответил глава Донецкой Народной Республики.

Григорий Азаренок:

Вы, ваши подразделения встречались когда-нибудь с таким противником, как батальон Кастуся Калиновского? Можете их как-то оценить или вообще не видели?