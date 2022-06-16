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«У меня такой информации не было». Что о батальоне Кастуся Калиновского знают в Донбассе?

16 июня 2022 19:38
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Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим ход специальной военной операции, чем живет Донбасс и первый выпуск новой телевизионной рубрики. «Азовсталь» как символ самого гнусного позора. В гостях – политолог Андрей Лазуткин. Интервью с легендарным Донецким Гришей – британским журналистом Грэмом Филлипсом.

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«У меня такой информации не было». Что о батальоне Кастуся Калиновского знают в Донбассе?-1

Григорий Азаренок, СТВ:
Есть еще один фрагмент, тут нам писали что этот сумасшедший литовец квакал, что одного батальона Кастуся Калиновского хватит, чтобы устроить в Беларуси переворот. Но мы спросили Дениса Владимировича Пушилина, главнокомандующего вооруженными силами ДНР, народной милиции, слышал ли он вообще что-то об этом подразделении. Эти все усатые киты и прочий вонючий сброд, который там сидит в Киеве. Вот что ответил глава Донецкой Народной Республики.

Григорий Азаренок:
Вы, ваши подразделения встречались когда-нибудь с таким противником, как батальон Кастуся Калиновского? Можете их как-то оценить или вообще не видели?

«У меня такой информации не было». Что о батальоне Кастуся Калиновского знают в Донбассе?-4

Денис Пушилин, глава ДНР:
К сожалению, не могу сказать, что сталкивались бойцы, у меня такой информации не было. Я не хотел бы что-то придумывать.

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# Международная политика # общество # Денис Пушилин # Григорий Азарёнок # Андрей Лазуткин # Фотофакт

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