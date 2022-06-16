Молодой коллектив, низкая себестоимость и высокое качество. Как «Речицадрев» делает и продаёт мебель вопреки санкциям?

Новости Беларуси. Вопреки санкциям. Еще один пример успешной работы в условиях экономических ограничений. Предприятию «Речицадрев» за последние месяцы удалось превысить проектные мощности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь быстро адаптировались под новые экономические реалии, и уже в мае вышли на рекордные объемы по выпуску продукции. Кто покупает деревянные плиты и мебель из Речицы, узнавала Анна Корольчук.

Галина Кахнович, начальник фанерного производства предприятия «Речицадрев»:

Это ламель – деревянная пружина, ее используют в кроватных рамах, на которых мы спим, на которых бегают и прыгают наши дети. Она выдерживает вес до 50 килограммов.

Это единственное подобное производство в Гомельской области. Цех по изготовлению латофлекса открылся в 2016 году. Когда набирали персонал, выбор остановили на молодежи.

Галина Кахнович:

Средний возраст составляет примерно 24 года, потому что молодежь стремится к тому, чтобы работать в хороших условиях. И улучшать свои условия работы. Очень интересно наблюдать за тем, как каждый раз они что-то выдумывают новое, чтобы облегчить свою работу и сделать свой труд более оптимизированным.

Руководство приветствует и поощряет идеи заводских «Кулибиных». Они помогают нарастить объемы производства не в ущерб качеству. Пять лет назад цех выпускал 80 кубов ламелей в месяц, сейчас – около 300. 90 % продукции отправляется на экспорт, остальное приобретают белорусские производители мебели. Нарастили мощности благодаря собственным доработкам оборудования и программного обеспечения также на производстве ДСП.

Алексей Марченко, начальник производства ДСП предприятия «Речицадрев»:

В сутки у нас выходит до тысячи кубометров. Это достаточно хорошая цифра с учетом того, что наша производительная мощность, которая заявлена по проекту, составляет в районе 50-60 кубометров в сутки. Поэтому за счет определенных режимов, которые мы внутри себя разрабатывали, доводили различными способами, вышли на такую цифру. Это также влияет на себестоимость продукции.

Низкая себестоимость при неизменно высоком качестве – то преимущество, которое ценится на любом рынке. Для этого на «Речицадрев» организовали замкнутый и безотходный цикл производства. Бревна поступают на склад, в зависимости от сорта идут на производство фанеры или плит. Опилки и щепу используют для получения топливного брикета. Есть на предприятии и собственное производство мебели. В 2021 году фабрика помогла обустроить кабинеты в новой 75-й школе Гомеля. Производство работает круглосуточно, поэтому у фабрики только надежные поставщики. Сырье закупают в Беларуси и России, что-то научились производить самостоятельно.

Анна Корольчук, корреспондент:

5 лет назад на предприятии освоили выпуск синтетических смол, которые используются в качестве связующего для производства ДСП и фанеры. Из последних новинок – смола с пониженным содержанием формальдегида, что впоследствии позволяет получать более экологичную продукцию.