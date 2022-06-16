Дети не будут никого узнавать и не смогут ходить. Белоруска рассказала, как вырастила особенных близняшек

Каждый день в мире происходят тысячи аварий и несчастных случаев. Среди нас есть те, чья история жизни легко могла бы лечь в основу киносценария в жанре драмы. Пускай судьбы у всех разные, но суть одна – главное верить, сильно хотеть и никогда не сдаваться. О тех, кто не опустил руки, проявил мужество и боролся до конца, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Когда в семье появляется ребенок, то это меняет жизненный уклад. Когда же появляется особенный ребенок, то вообще привычный уклад жизни меняется кардинально. Что делать, если появляются двое таких детей и врачи не дают никаких шансов? Предопределило их безусловную инвалидность Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Алиса, расскажите, пожалуйста, вашу историю.

Алиса Зубкова, мама особенных близняшек:

Мои дети родились на сроке 26 недель из-за того, что не вовремя диагностировали синдром фето-фетальной трансфузии. Уже было поздно делать коагуляцию сосудов, чтобы продлить беременность дальше. Поэтому в ночь перевели в «Мать и дитя» и с утра, когда диагностировали этот синдром, экстренно прокесарили. На третьей неделе после того, как дети родились, у них произошли кровоизлияния, что, в принципе, в дальнейшем предопределило их уже безусловную инвалидность. То есть прогнозы были очень плохие. Вплоть до того, что дети не будут узнавать никого, не будут ни видеть, ни слышать, не смогут ходить, будут лежать. «Начала изучать информацию по реабилитации» Алеся Лакина:

Как вы нашли в себе силы? Что вы чувствовали в этот момент? Кто помогал вам?

Алиса Зубкова:

Помогала семья, муж, мама. Я начала изучать информацию по реабилитации. Искала похожие случаи с такими же кровоизлияниями, с таким же сроком рождения, узнавала у родителей, что они делали и к чему это привело. Таким образом мы выстраивали путь реабилитации. Первая дочка у меня пошла в год и шесть, начала сама ходить. Вторая дочка пошла в четыре года. Когда к нам в гости приехала реаниматолог, которая выхаживала детей в «Мать и дитя», она сказала, что не дала бы даже в самом лучшем своем прогнозе того результата, которого мы достигли. Татьяна Савчик:

Как считаете, это однозначно ваша заслуга? Ваша, наверное, надежда, которая не оставляла все это время? Алиса Зубкова:

Нет, я считаю, что здесь потенциал детей сыграл ключевую роль и грамотная помощь со всех сторон способствовала. «Многие диагнозы ушли в ремиссию»