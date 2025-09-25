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Новости по тегу #Денис Пушилин

Переговоры по украинскому конфликту возможны? Мнение главы ДНР Дениса Пушилина
25 сентября 2025 20:24

Переговоры по украинскому конфликту возможны? Мнение главы ДНР Дениса Пушилина

Пушилин о белорусско-донбасских отношениях: у нас зеленый свет по всем направлениям
25 сентября 2025 19:21

Пушилин о белорусско-донбасских отношениях: у нас зеленый свет по всем направлениям

Пушилин о взаимодействии ДНР и Чечни: мы находимся в одном окопе
25 сентября 2025 18:18

Пушилин о взаимодействии ДНР и Чечни: мы находимся в одном окопе

Бои ВС РФ с ВСУ идут уже в окрестностях Красноармейска – Пушилин
29 марта 2025 10:04

Бои ВС РФ с ВСУ идут уже в окрестностях Красноармейска – Пушилин

Пушилин: ВС РФ взяли под контроль Украинск в ДНР
25 сентября 2024 07:51

Пушилин: ВС РФ взяли под контроль Украинск в ДНР

Пушилин: преемники Зеленского сделают то, что диктует Запад
08 января 2024 11:42

Пушилин: преемники Зеленского сделают то, что диктует Запад

Глава ДНР Пушилин призвал освободить Одессу и Николаев
08 января 2024 10:42

Глава ДНР Пушилин призвал освободить Одессу и Николаев

Пушилин: РФ бьет только по военным целям, в отличие от Украины
07 января 2024 09:10

Пушилин: РФ бьет только по военным целям, в отличие от Украины

ВСУ в новогоднюю ночь обстреляли Донецк, 4 человека погибли
01 января 2024 13:21

ВСУ в новогоднюю ночь обстреляли Донецк, 4 человека погибли

Главу ДНР Пушилина в Украине заочно приговорили к 15 годам лишения свободы
27 декабря 2023 14:19

Главу ДНР Пушилина в Украине заочно приговорили к 15 годам лишения свободы

Пушилин: часть ДНР осталась без света после атаки ВСУ
26 ноября 2023 11:22

Пушилин: часть ДНР осталась без света после атаки ВСУ

Число жертв при обстреле ВСУ Донецка достигло 20 человек
08 ноября 2023 08:44

Число жертв при обстреле ВСУ Донецка достигло 20 человек