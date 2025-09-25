Сейчас по многим направлениям проявляются двойные стороны и стандарты, которые раньше были в виде каких-то заговоров. Ровно так они воспринимались. Сейчас это абсолютно открыто.
Мы уже за это время убедились, что белорусская продукция очень высокого качества, очень приемлемые цены.
Потому что те, с кем мы сражаемся, кому мы противостоим – это все-таки те люди, которые сейчас ничего святого не имеют. И в прямом и переносном смысле слова. Потому что они перешли все грани.
Красноармейск – одним из важнейших узлов обороны украинских войск на участке фронта в ДНР.
ВС РФ взяли под контроль город Украинск в ДНР.
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