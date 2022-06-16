«Окровавленные учителя». ВСУ обстреливали школы ДНР во время уроков

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим ход специальной военной операции, чем живет Донбасс и первый выпуск новой телевизионной рубрики. «Азовсталь» как символ самого гнусного позора. В гостях – политолог Андрей Лазуткин. Интервью с легендарным Донецким Гришей – британским журналистом Грэмом Филлипсом.

Ровно две недели назад, 30 мая, у нас был обычный учебный день. Дети находились на дистанционном обучении, поэтому учителя были на работе в школе, а дети – по ту сторону экрана дома. Третий урок, 10:30, я выходила из учительской. Я сначала даже не поняла, что произошло. Меня взрывной волной, как потом оказалось, кинуло на косяк двери. Я не поняла, что происходит, решила, что голова закружилась, хотела выйти. Раздался второй. В общем, сразу крики, стоны. Школа наполнилась какими-то непонятными звуками. Я выскочила в коридор, навстречу бежали молодые учителя, окровавленные учителя. Очень страшно было. Я их завела, сразу вызвала скорую, начала их успокаивать, соответственно сама просто отключила все эмоции. Дальше я могу вам просто рассказать, потому что дальше я действовала, как робот.