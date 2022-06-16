«Окровавленные учителя». ВСУ обстреливали школы ДНР во время уроков

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим ход специальной военной операции, чем живет Донбасс и первый выпуск новой телевизионной рубрики. «Азовсталь» как символ самого гнусного позора. В гостях – политолог Андрей Лазуткин. Интервью с легендарным Донецким Гришей – британским журналистом Грэмом Филлипсом.
Ровно две недели назад, 30 мая, у нас был обычный учебный день. Дети находились на дистанционном обучении, поэтому учителя были на работе в школе, а дети – по ту сторону экрана дома. Третий урок, 10:30, я выходила из учительской. Я сначала даже не поняла, что произошло. Меня взрывной волной, как потом оказалось, кинуло на косяк двери. Я не поняла, что происходит, решила, что голова закружилась, хотела выйти. Раздался второй. В общем, сразу крики, стоны. Школа наполнилась какими-то непонятными звуками. Я выскочила в коридор, навстречу бежали молодые учителя, окровавленные учителя. Очень страшно было. Я их завела, сразу вызвала скорую, начала их успокаивать, соответственно сама просто отключила все эмоции. Дальше я могу вам просто рассказать, потому что дальше я действовала, как робот.
Я сразу вспомнила все инструкции, отключила полностью все эмоции. И в таком состоянии я была три дня. Вызвала скорую, вызвала МЧС, дальше я пошла обходить всю школу, заглядывала в кабинеты и спрашивала, все ли живы. Показались потом какие-то люди в камуфляже: то ли военные, то и мчсники – я не знаю, кто были эти ребята, но через вас я хочу им передать большое спасибо, потому что именно они оказали первую помочь: начали выводить людей, обрабатывать раны. Потом я спустилась на первый этаж, начала проверять, все ли сотрудники на месте. Мы не могли найти двух работников. Как позже оказалось, они погибли.
Донецкий Гриша. Как британский журналист оказался на Донбассе? Интервью Азарёнку.