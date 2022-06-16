Донецкий Гриша. Как британский журналист оказался на Донбассе? Интервью Азарёнку

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим ход специальной военной операции, чем живет Донбасс и первый выпуск новой телевизионной рубрики. «Азовсталь» как символ самого гнусного позора. В гостях – политолог Андрей Лазуткин. Интервью с легендарным Донецким Гришей – британским журналистом Грэмом Филлипсом.

Григорий Азаренок:

Грэм, могу называть Гриша? Грэм Филлипс:

Обязательно называйте. Григорий Азаренок:

Потому что тебя в Донбассе называют Гриша, и я Гриша. Грэм Филлипс:

Ты Гриша, я Гриша – мы Гриши. Григорий Азаренок:

Есть, так точно. Я под санкциями Великобритании, поэтому лучшее место, где мы могли встретиться, – это Мариупольский порт. Грэм Филлипс:

Тем более Мариуполь – великолепный город. Пошла жара, здесь кайфуем на катере, смотрим на город, там интересные предметы повсюду, очень много впечатлений от этого. Григорий Азаренок:

Гриша, но ты же не первый раз на Донбассе. Тебя здесь все знают.

Грэм Филлипс:

Но я люблю Донбасс. Я первый раз побывал в Беларуси в этом году, мне очень понравилась Беларусь. Прям полюбил Беларусь. Поэтому большой привет Беларуси, классная страна, очень понравилось. Такой дружный народ, все там просто супер. Я в восторге. Григорий Азаренок:

А народ Донбасса? Просто в Беларуси в 2020 году были митинги примерно за такие же лозунги, как сейчас киевская власть в Украине. Примерно то же самое хотели. Народ Донбасса, что он испытал за эти годы?

Грэм Филлипс:

Вы сами присутствовали на самом деле. Мариуполь, как они страдали, потому что здесь они голосовали восемь лет назад для того, чтобы быть в составе ДНР. Никто не услышал, наказал за это. Здесь были под оккупацией азовских нацистов восемь лет. Потому что многие вещи связаны, конечно, с нацистами: это угрозы, это давление, это агрессия, это постоянная напряженность. А теперь в городе тишина, солнце. Но, конечно, мы все ждем следующий этап, дальнейшие расцвет, процветание. Очень огромный потенциал у города Мариуполя. Вы сами присутствовали, какой это классный город. И теперь мы будем видеть, будем лично присутствовать на интересной экскурсии. А дальше посмотрим, что и как будет, как город будет себя реализовывать. Просто город при Украине просто уничтожался. Теперь есть огромный потенциал, чтобы развиваться и реализовываться Мариуполю. Григорий Азаренок:

Гриша, ты человек западный, англичанин. Когда весь Запад ополчился против Беларуси, России, почему тебе ближе к сердцу наша сторона? Грэм Филлипс:

Это не только я. На самом деле такие люди есть из Нидерландов, из Сербии, из Франции. Потому что адекватные люди по всему миру есть. Конечно, не без этих СМИ, которые промывают мозги, но надо бороться за это. Ты, Гриша, тоже за правду. Как у тебя надпись на футболке «Сила в правде».