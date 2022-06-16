«Мог уже умереть». О переосмыслении ценностей после травмы рассказал Алексей Талай

Каждый день в мире происходят тысячи аварий и несчастных случаев. Среди нас есть те, чья история жизни легко могла бы лечь в основу киносценария в жанре драмы. Пускай судьбы у всех разные, но суть одна – главное верить, сильно хотеть и никогда не сдаваться. О тех, кто не опустил руки, проявил мужество и боролся до конца, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Недаром говорят, наверное, что, когда человек переживает подобные ситуации [тяжелые травмы – прим. ред.] в своей жизни, начинает мгновения ценить, конечно, еще больше. Плюс появляется эта мысль, что, наверное, не просто так это все случилось, и для тебя это тоже может стать отправной точкой задуматься: почему и для чего?
Алексей Талай, паралимпиец, общественный деятель:
Абсолютно. Происходит, как сегодня говорят психологи, такое состояние измененного сознания. Когда я понимаю, что мог уже умереть либо мог быть таким бедным, несчастным, как мне и приписывали – спиться, снаркоманиться и погибнуть в течение года-полутора. Такие прогнозы были за моей душой. Но то состояние измененного сознания: «Эй, Леша, а ты все еще здесь» – потом по-другому как-то посмотришь на своих детей, родителей – и хочется жить. Потому что ты понимаешь, что смерть близка, она рядом. Как ни крути, все мы на этой планете однажды отправимся в те сферы бытия. «Поэтому, Леша, дыши полной грудью» – может быть, это мой секрет.
«Находить 15-20 минут в день». Как помочь себе справиться с тяжелой ситуацией? Мнение психолога – подробнее здесь.