«Мог уже умереть». О переосмыслении ценностей после травмы рассказал Алексей Талай

Каждый день в мире происходят тысячи аварий и несчастных случаев. Среди нас есть те, чья история жизни легко могла бы лечь в основу киносценария в жанре драмы. Пускай судьбы у всех разные, но суть одна – главное верить, сильно хотеть и никогда не сдаваться. О тех, кто не опустил руки, проявил мужество и боролся до конца, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Недаром говорят, наверное, что, когда человек переживает подобные ситуации [тяжелые травмы – прим. ред.] в своей жизни, начинает мгновения ценить, конечно, еще больше. Плюс появляется эта мысль, что, наверное, не просто так это все случилось, и для тебя это тоже может стать отправной точкой задуматься: почему и для чего?