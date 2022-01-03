Турчин признался журналистам: в облисполком он вернулся с домашним заданием. Все темы разговора с Президентом

Новости Беларуси. Доступное жилье врачам, новые рабочие места в пристоличном регионе и экономика центральной области. Президент 3 января принял с докладом губернатора Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отдельно Александр Лукашенко остановился на вопросе развития инфраструктуры вдоль второй кольцевой дороги. Это не только вопрос комфорта, но и экономики. О конкретных задачах и интересах людей – Евгений Пустовой.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Губернатор столичной области на фоне цветов. Символичный кадр. Центральная область должна стать оазисом. Задача общая. Сегодня обсуждают вполне конкретные вопросы. Новый год Александр Лукашенко начал с той же темы, которой закончил 2021-й – медицинской. Речь о строительстве доступного арендного жилья для врачей. Президент напомнил о своем поручении. Дано во время визитов главы государства в РНПЦ онкологии и областную клиническую больницу. Доступное жилье для врачей – это один из аргументов закрепления на рабочем месте хорошего специалиста. Что и говорить, наличие собственных квадратных метров недалеко от работы – немаловажный фактор. К тому же губернатору столичной области быт людей в белых халатах хорошо знаком. Его мама была медицинским работником.

Речь идет в целом о развитии столичной агломерации. Чтобы Минск сохранил свой уютный шарм, необходимо дальше развивать города-спутники. Президент: нельзя перенаселять Минск, ибо скоро Минск встанет, как Москва, в часы пик. Читайте здесь.

Исходя из этого, Президент требует развивать производство в пристоличных городах. И присмотреться к свободным участкам в Минском районе. Отбоя от желающих построить дом с видом на огни большого города нет. Но надо учесть все интересы. Лукашенко о свободных участках в Минском районе: надо немедленно их продать людям, не обижая местное население Как пример – Дзержинск. Жилье, инфраструктура, рабочие места. Райцентр должен стать пилотным образцом для других городов. Президент обещал весной приехать и оценить эту работу. На Западе люди в поисках работы постоянно мигрируют. В Беларуси же жилье и производства должны быть рядом.

Дорожная сеть у нас хорошо развита. Трасса – это путь к оживлению экономики. Глава государства акцентирует: надо живее использовать потенциал второй кольцевой. Лукашенко о второй кольцевой дороге: будем создавать нужные для нас рабочие места, без волокиты. Подробности тут.