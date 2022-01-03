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Турчин признался журналистам: в облисполком он вернулся с домашним заданием. Все темы разговора с Президентом

03 января 2022 19:13
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Новости Беларуси. Доступное жилье врачам, новые рабочие места в пристоличном регионе и экономика центральной области. Президент 3 января принял с докладом губернатора Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отдельно Александр Лукашенко остановился на вопросе развития инфраструктуры вдоль второй кольцевой дороги. Это не только вопрос комфорта, но и экономики.

О конкретных задачах и интересах людей – Евгений Пустовой.

Турчин признался журналистам: в облисполком он вернулся с домашним заданием. Все темы разговора с Президентом-1

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Губернатор столичной области на фоне цветов. Символичный кадр. Центральная область должна стать оазисом. Задача общая. Сегодня обсуждают вполне конкретные вопросы.  

Новый год Александр Лукашенко начал с той же темы, которой закончил 2021-й – медицинской. Речь о строительстве доступного арендного жилья для врачей. Президент напомнил о своем поручении. Дано во время визитов главы государства в РНПЦ онкологии и областную клиническую больницу.  

Доступное жилье для врачей – это один из аргументов закрепления на рабочем месте хорошего специалиста. Что и говорить, наличие собственных квадратных метров недалеко от работы – немаловажный фактор.  К тому же губернатору столичной области быт людей в белых халатах хорошо знаком. Его мама была медицинским работником.  

Турчин признался журналистам: в облисполком он вернулся с домашним заданием. Все темы разговора с Президентом-4

Боровляны – это своеобразный медицинский городок. А вот станет ли населенный пункт городом? Вопрос поднимался уже не раз. Теперь его обсуждают на уровне Президента. Четкая позиция главы государства – без мнения людей никаких решений.  

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Турчин признался журналистам: в облисполком он вернулся с домашним заданием. Все темы разговора с Президентом-7

Речь идет в целом о развитии столичной агломерации. Чтобы Минск сохранил свой уютный шарм, необходимо дальше развивать города-спутники.

Президент: нельзя перенаселять Минск, ибо скоро Минск встанет, как Москва, в часы пик. Читайте здесь.

Турчин признался журналистам: в облисполком он вернулся с домашним заданием. Все темы разговора с Президентом-10

Исходя из этого, Президент требует развивать производство в пристоличных городах. И присмотреться к свободным участкам в Минском районе. Отбоя от желающих построить дом с видом на огни большого города нет. Но надо учесть все интересы.

Лукашенко о свободных участках в Минском районе: надо немедленно их продать людям, не обижая местное население

Как пример – Дзержинск. Жилье, инфраструктура, рабочие места. Райцентр должен стать пилотным образцом для других городов. Президент обещал весной приехать и оценить эту работу. На Западе люди в поисках работы постоянно мигрируют. В Беларуси же жилье и производства должны быть рядом.

Турчин признался журналистам: в облисполком он вернулся с домашним заданием. Все темы разговора с Президентом-13

Дорожная сеть у нас хорошо развита. Трасса – это путь к оживлению экономики. Глава государства акцентирует: надо живее использовать потенциал второй кольцевой.

Лукашенко о второй кольцевой дороге: будем создавать нужные для нас рабочие места, без волокиты. Подробности тут.

Турчин признался журналистам: в облисполком он вернулся с домашним заданием. Все темы разговора с Президентом-16

Кстати, экономика Минской области на хорошем уровне. Краснеть за предприятия центрального региона губернатору не пришлось.

Председатель Миноблисполкома: даже с учетом ковидного года вышли на положительную динамику темпа роста в экономике. Читайте здесь.

Как позже Александр Турчин признается журналистам, в облисполком он вернулся с домашним заданием – готовиться к совещанию по АПК. Ответ будут держать губернаторы всех областей.

# Государственная политика # общество # Евгений Пустовой # Александр Лукашенко # Александр Турчин # Фотофакт

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