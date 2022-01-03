Турчин признался журналистам: в облисполком он вернулся с домашним заданием. Все темы разговора с Президентом
Новости Беларуси. Доступное жилье врачам, новые рабочие места в пристоличном регионе и экономика центральной области. Президент 3 января принял с докладом губернатора Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отдельно Александр Лукашенко остановился на вопросе развития инфраструктуры вдоль второй кольцевой дороги. Это не только вопрос комфорта, но и экономики.
О конкретных задачах и интересах людей – Евгений Пустовой.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Губернатор столичной области на фоне цветов. Символичный кадр. Центральная область должна стать оазисом. Задача общая. Сегодня обсуждают вполне конкретные вопросы.
Новый год Александр Лукашенко начал с той же темы, которой закончил 2021-й – медицинской. Речь о строительстве доступного арендного жилья для врачей. Президент напомнил о своем поручении. Дано во время визитов главы государства в РНПЦ онкологии и областную клиническую больницу.
Доступное жилье для врачей – это один из аргументов закрепления на рабочем месте хорошего специалиста. Что и говорить, наличие собственных квадратных метров недалеко от работы – немаловажный фактор. К тому же губернатору столичной области быт людей в белых халатах хорошо знаком. Его мама была медицинским работником.
Речь идет в целом о развитии столичной агломерации. Чтобы Минск сохранил свой уютный шарм, необходимо дальше развивать города-спутники.
Президент: нельзя перенаселять Минск, ибо скоро Минск встанет, как Москва, в часы пик. Читайте здесь.
Исходя из этого, Президент требует развивать производство в пристоличных городах. И присмотреться к свободным участкам в Минском районе. Отбоя от желающих построить дом с видом на огни большого города нет. Но надо учесть все интересы.
Лукашенко о свободных участках в Минском районе: надо немедленно их продать людям, не обижая местное население
Как пример – Дзержинск. Жилье, инфраструктура, рабочие места. Райцентр должен стать пилотным образцом для других городов. Президент обещал весной приехать и оценить эту работу. На Западе люди в поисках работы постоянно мигрируют. В Беларуси же жилье и производства должны быть рядом.
Дорожная сеть у нас хорошо развита. Трасса – это путь к оживлению экономики. Глава государства акцентирует: надо живее использовать потенциал второй кольцевой.
Лукашенко о второй кольцевой дороге: будем создавать нужные для нас рабочие места, без волокиты. Подробности тут.
Кстати, экономика Минской области на хорошем уровне. Краснеть за предприятия центрального региона губернатору не пришлось.
Председатель Миноблисполкома: даже с учетом ковидного года вышли на положительную динамику темпа роста в экономике. Читайте здесь.
Как позже Александр Турчин признается журналистам, в облисполком он вернулся с домашним заданием – готовиться к совещанию по АПК. Ответ будут держать губернаторы всех областей.