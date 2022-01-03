Квест, подарки и Дед Мороз со Снегурочкой. Посмотрите, как воспитанников минского приюта поздравили с Новым годом

Новости Беларуси. Молодежь «Минскводоканала» в рамках акции «Наши дети» посетила социально-педагогический центр с приютом Первомайского района, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Для ребят приготовили интерактивный квест. Воспитанники смотрели опыты с водой, пели, танцевали и отгадывали загадки. Не обошлось и без поздравления Деда Мороза и Снегурочки.