Квест, подарки и Дед Мороз со Снегурочкой. Посмотрите, как воспитанников минского приюта поздравили с Новым годом

Новости Беларуси. Молодежь «Минскводоканала» в рамках акции «Наши дети» посетила социально-педагогический центр с приютом Первомайского района, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Молодежь «Минскводоканала» в рамках акции «Наши дети» посетила социально-педагогический центр с приютом Первомайского района, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Для ребят приготовили интерактивный квест. Воспитанники смотрели опыты с водой, пели, танцевали и отгадывали загадки. Не обошлось и без поздравления Деда Мороза и Снегурочки.
Сейчас в центре с приютом насчитывается 18 воспитанников. Сотрудники «Минскводоканала» подготовили и актуальные подарки для детей. Помимо сладостей они привезли бытовую технику, канцелярские принадлежности и наборы для творчества.