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Квест, подарки и Дед Мороз со Снегурочкой. Посмотрите, как воспитанников минского приюта поздравили с Новым годом

03 января 2022 19:06
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Новости Беларуси. Молодежь «Минскводоканала» в рамках акции «Наши дети» посетила социально-педагогический центр с приютом Первомайского района, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.   

Квест, подарки и Дед Мороз со Снегурочкой. Посмотрите, как воспитанников минского приюта поздравили с Новым годом -1

Для ребят приготовили интерактивный квест. Воспитанники смотрели опыты с водой, пели, танцевали и отгадывали загадки. Не обошлось и без поздравления Деда Мороза и Снегурочки.  

Квест, подарки и Дед Мороз со Снегурочкой. Посмотрите, как воспитанников минского приюта поздравили с Новым годом -4

Сейчас в центре с приютом насчитывается 18 воспитанников. Сотрудники «Минскводоканала» подготовили и актуальные подарки для детей. Помимо сладостей они привезли бытовую технику, канцелярские принадлежности и наборы для творчества.  

# Новый год # общество # Фотофакт

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