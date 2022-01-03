Лукашенко о свободных участках в Минском районе: надо немедленно их продать людям, не обижая местное население

Новости Беларуси. Доступное жилье врачам, новые рабочие места в пристоличном регионе и экономика центральной области. Президент 3 января принял с докладом губернатора Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Доступное жилье врачам, новые рабочие места в пристоличном регионе и экономика центральной области. Президент 3 января принял с докладом губернатора Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Президент требует развивать производство в пристоличных городах. И присмотреться к свободным участкам в Минском районе. Отбоя от желающих построить дом с видом на огни большого города нет. Но надо учесть все интересы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо немедленно продать эти участки людям, не обижая местное население, тех, которые веками или десятилетиями жили в этих деревнях. Ни в коем случае не обижая их. Ну а потом уже и спрашивать дополнительно какие-то участки, если нам нужна концентрация трудовых ресурсов именно в Минском районе. Мы определили для Минска соответствующие города-спутники (типа Дзержинск, Смолевичи, Логойск, Руденск и так далее), там мы будем вести строительство, оттуда легко добраться в Минск. Далее здесь.
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