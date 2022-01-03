Прямой эфир

Лукашенко о свободных участках в Минском районе: надо немедленно их продать людям, не обижая местное население

03 января 2022 19:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Доступное жилье врачам, новые рабочие места в пристоличном регионе и экономика центральной области. Президент 3 января принял с докладом губернатора Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко о свободных участках в Минском районе: надо немедленно их продать людям, не обижая местное население-1

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Президент требует развивать производство в пристоличных городах. И присмотреться к свободным участкам в Минском районе. Отбоя от желающих построить дом с видом на огни большого города нет. Но надо учесть все интересы.

Лукашенко о свободных участках в Минском районе: надо немедленно их продать людям, не обижая местное население-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо немедленно продать эти участки людям, не обижая местное население, тех, которые веками или десятилетиями жили в этих деревнях. Ни в коем случае не обижая их. Ну а потом уже и спрашивать дополнительно какие-то участки, если нам нужна концентрация трудовых ресурсов именно в Минском районе. Мы определили для Минска соответствующие города-спутники (типа Дзержинск, Смолевичи, Логойск, Руденск и так далее), там мы будем вести строительство, оттуда легко добраться в Минск. Далее здесь.

Читайте также:

«Мы попробовали и посчитали, во что это обойдётся». Лукашенко и Турчин обсудили вопрос обеспечения жильём медиков

Медикам разрешат выкупать арендное жильё? Турчин рассказал, какой эксперимент проведут в Минской области

Лукашенко о статусе Боровлян: мы с вами условились, что надо посоветоваться с людьми

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Александр Турчин # Евгений Пустовой # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Президент: «Нельзя перенаселять Минск, ибо скоро Минск встанет, как Москва, в часы пик»
03 января 2022 18:35

Президент: «Нельзя перенаселять Минск, ибо скоро Минск встанет, как Москва, в часы пик»

Превозносят как очередную сакральную жертву. Вот какие комментарии пишут в чатах по поводу погибшего в Речице
03 января 2022 18:34

Превозносят как очередную сакральную жертву. Вот какие комментарии пишут в чатах по поводу погибшего в Речице

Рачков о пандемии коронавируса: Клюге молчаливо одобрил стратегию, которой воспользовалась Республика Беларусь
03 января 2022 18:17

Рачков о пандемии коронавируса: Клюге молчаливо одобрил стратегию, которой воспользовалась Республика Беларусь