Лукашенко о второй кольцевой дороге: будем создавать нужные для нас рабочие места, без волокиты

Новости Беларуси. Доступное жилье врачам, новые рабочие места в пристоличном регионе и экономика центральной области. Президент 3 января принял с докладом губернатора Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отдельно Александр Лукашенко остановился на вопросе развития инфраструктуры вдоль второй кольцевой дороги. Это не только вопрос комфорта, но и экономики.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Дорожная сеть у нас хорошо развита. Трасса – это путь к оживлению экономики. Глава государства акцентирует, что надо живее использовать потенциал второй кольцевой.