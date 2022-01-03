Лукашенко о второй кольцевой дороге: будем создавать нужные для нас рабочие места, без волокиты

Новости Беларуси. Доступное жилье врачам, новые рабочие места в пристоличном регионе и экономика центральной области. Президент 3 января принял с докладом губернатора Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отдельно Александр Лукашенко остановился на вопросе развития инфраструктуры вдоль второй кольцевой дороги. Это не только вопрос комфорта, но и экономики.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Дорожная сеть у нас хорошо развита. Трасса – это путь к оживлению экономики. Глава государства акцентирует, что надо живее использовать потенциал второй кольцевой.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы договаривались вдоль второй кольцевой дороги создать нужные для нас рабочие места: это и автомобильные заправки, рестораны, кафе, бары, ремонтные мастерские – кто что захочет. Мы это должны проработать и утвердить один раз план, поскольку там отвод земель нужен, а это дело Президента. Поэтому нужен план. Я утверждаю один раз, и вы там занимаетесь, чтобы не было этой волокиты и люди не ходили за каждым разрешением. Без волокиты мы должны внутри, вокруг второй кольцевой дороги создавать рабочие места для минчан и того местного населения, которое там будет работать. Это и частная собственность, и государственная собственность – неважно. Кто захочет и что они предложат. И уже должны быть предложения.
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