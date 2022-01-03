Прямой эфир

Лукашенко о второй кольцевой дороге: будем создавать нужные для нас рабочие места, без волокиты

03 января 2022 16:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Доступное жилье врачам, новые рабочие места в пристоличном регионе и экономика центральной области. Президент 3 января принял с докладом губернатора Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отдельно Александр Лукашенко остановился на вопросе развития инфраструктуры вдоль второй кольцевой дороги. Это не только вопрос комфорта, но и экономики.  

Евгений Пустовой, политический обозреватель:  
Дорожная сеть у нас хорошо развита. Трасса – это путь к оживлению экономики. Глава государства акцентирует, что надо живее использовать потенциал второй кольцевой.  

Лукашенко о второй кольцевой дороге: будем создавать нужные для нас рабочие места, без волокиты-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Мы договаривались вдоль второй кольцевой дороги создать нужные для нас рабочие места: это и автомобильные заправки, рестораны, кафе, бары, ремонтные мастерские кто что захочет. Мы это должны проработать и утвердить один раз план, поскольку там отвод земель нужен, а это дело Президента. Поэтому нужен план. Я утверждаю один раз, и вы там занимаетесь, чтобы не было этой волокиты и люди не ходили за каждым разрешением. Без волокиты мы должны внутри, вокруг второй кольцевой дороги создавать рабочие места для минчан и того местного населения, которое там будет работать. Это и частная собственность, и государственная собственность  неважно. Кто захочет и что они предложат. И уже должны быть предложения.  

«Мы попробовали и посчитали, во что это обойдется». Лукашенко и Турчин обсудили вопрос обеспечения жильем медиков – читайте здесь.  

# Автодороги Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Александр Турчин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Славянский базар» в режиме нон-стоп и слёзы родителей Недосекова. Самые яркие события 2021 года для собкора СТВ
03 января 2022 16:18

«Славянский базар» в режиме нон-стоп и слёзы родителей Недосекова. Самые яркие события 2021 года для собкора СТВ

Сколько людей провакцинировано в Беларуси и какая задача более важная? Рассказала Елена Кроткова
03 января 2022 16:06

Сколько людей провакцинировано в Беларуси и какая задача более важная? Рассказала Елена Кроткова

«Было классно, и мы получили коробку конфет». Более 400 детей собрал благотворительный праздник в Могилёве
03 января 2022 15:13

«Было классно, и мы получили коробку конфет». Более 400 детей собрал благотворительный праздник в Могилёве