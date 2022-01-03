«Мы попробовали и посчитали, во что это обойдётся». Лукашенко и Турчин обсудили вопрос обеспечения жильём медиков

Новости Беларуси. О необходимости создания новых рабочих мест в городах-спутниках Минска заявил Александр Лукашенко, принимая с докладом губернатора Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эта встреча открыла новый рабочий год во Дворце Независимости.

Александр Турчин доложил главе государства по вопросу обеспечения жильем медиков (в регионе есть и крупнейшие РПНЦ, и клиники). Наличие собственных квадратных метров недалеко от работы – немаловажный фактор с точки зрения решения кадрового вопроса. В связи с этим Миноблисполком предложил проработать возможность выкупа арендного жилья работникам некоторых сфер (прежде всего медикам) после отработки определенного периода. Александр Лукашенко инициативу поддержал.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Первый вопрос касался обеспечения жильем медицинских работников. Мы варианты прорабатывали давно, попробовали некоторые и сочли необходимым в этом направлении двигаться. Помните это. Так называемое общежитие. Оно у нас не хуже, чем комфортабельное жилье. Да, небольшие для начала комнатки, внизу детский садик, все необходимое. То есть мы попробовали и посчитали, во что это обойдется. Вы на основании этого должны были посчитать и проработать некоторые варианты. Лукашенко о Дзержинске: «Надо в порядок привести этот городок и, если надо, создать дополнительные рабочие места» – читайте здесь.