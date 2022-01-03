Президент: «Нельзя перенаселять Минск, ибо скоро Минск встанет, как Москва, в часы пик»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Договорились, будем немножко «сжимать» квадратные метры жилья. Нельзя перенаселять Минск, ибо скоро Минск встанет, как Москва, в часы пик, хотя уже и сейчас пробки есть. Но это не те пробки, что в Москве и так далее. Поэтому горький опыт наших братьев-россиян надо учитывать и постараться не стягивать всю страну в Минск.

Мы начали уменьшать количество квадратных метров жилья. Это не значит, что мы свернем вообще в Минске строительство жилья. От этого никуда не денешься. Здесь нужны будут и трудовые ресурсы, поскольку крупный промышленный город Минск, и столица все-таки. Но сократить значительно надо, чтобы не перенаселять Минск и не создавать неудобства для жителей.