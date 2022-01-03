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Президент: «Нельзя перенаселять Минск, ибо скоро Минск встанет, как Москва, в часы пик»

03 января 2022 18:35
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Новости Беларуси. Доступное жилье врачам, новые рабочие места в пристоличном регионе и экономика центральной области. Президент 3 января принял с докладом губернатора Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Президент: «Нельзя перенаселять Минск, ибо скоро Минск встанет, как Москва, в часы пик»-1

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Чтобы Минск сохранил свой уютный шарм, необходимо дальше развивать города-спутники.

Президент: «Нельзя перенаселять Минск, ибо скоро Минск встанет, как Москва, в часы пик»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Договорились, будем немножко «сжимать» квадратные метры жилья. Нельзя перенаселять Минск, ибо скоро Минск встанет, как Москва, в часы пик, хотя уже и сейчас пробки есть. Но это не те пробки, что в Москве и так далее. Поэтому горький опыт наших братьев-россиян надо учитывать и постараться не стягивать всю страну в Минск.

Мы начали уменьшать количество квадратных метров жилья. Это не значит, что мы свернем вообще в Минске строительство жилья. От этого никуда не денешься. Здесь нужны будут и трудовые ресурсы, поскольку крупный промышленный город Минск, и столица все-таки. Но сократить значительно надо, чтобы не перенаселять Минск и не создавать неудобства для жителей.

Президент: «Нельзя перенаселять Минск, ибо скоро Минск встанет, как Москва, в часы пик»-7

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# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Александр Лукашенко # Александр Турчин # Евгений Пустовой # Фотофакт

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