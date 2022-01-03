Президент: «Нельзя перенаселять Минск, ибо скоро Минск встанет, как Москва, в часы пик»

Новости Беларуси. Доступное жилье врачам, новые рабочие места в пристоличном регионе и экономика центральной области. Президент 3 января принял с докладом губернатора Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Доступное жилье врачам, новые рабочие места в пристоличном регионе и экономика центральной области. Президент 3 января принял с докладом губернатора Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Чтобы Минск сохранил свой уютный шарм, необходимо дальше развивать города-спутники.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Договорились, будем немножко «сжимать» квадратные метры жилья. Нельзя перенаселять Минск, ибо скоро Минск встанет, как Москва, в часы пик, хотя уже и сейчас пробки есть. Но это не те пробки, что в Москве и так далее. Поэтому горький опыт наших братьев-россиян надо учитывать и постараться не стягивать всю страну в Минск.
Мы начали уменьшать количество квадратных метров жилья. Это не значит, что мы свернем вообще в Минске строительство жилья. От этого никуда не денешься. Здесь нужны будут и трудовые ресурсы, поскольку крупный промышленный город Минск, и столица все-таки. Но сократить значительно надо, чтобы не перенаселять Минск и не создавать неудобства для жителей.
Читайте здесь:
Медикам разрешат выкупать арендное жильё? Турчин рассказал, какой эксперимент проведут в Минской области
«Мы попробовали и посчитали, во что это обойдётся». Лукашенко и Турчин обсудили вопрос обеспечения жильём медиков
Лукашенко о Дзержинске: «Надо в порядок привести этот городок и, если надо, создать дополнительные рабочие места»