Лукашенко о статусе Боровлян: мы с вами условились, что надо посоветоваться с людьми

Евгений Пустовой, политический обозреватель: Боровляны – это своеобразный медицинский городок. А вот станет ли населенный пункт городом? Вопрос поднимался уже не раз. Теперь его обсуждают на уровне Президента. Четкая позиция главы государства – без мнения людей никаких решений.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо посмотреть аккуратно. Мы тогда так же с вами условились, что надо посоветоваться с людьми. Потому что статус города влечет за собой некоторые изменения в самом статусе граждан, которые там проживают. Пусть немного, но тем не менее. Поэтому договаривались, что вы это проработаете.

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