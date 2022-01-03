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Лукашенко о статусе Боровлян: мы с вами условились, что надо посоветоваться с людьми

03 января 2022 17:58
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Новости Беларуси. Доступное жилье врачам, новые рабочие места в пристоличном регионе и экономика центральной области. Президент 3 января принял с докладом губернатора Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Лукашенко о статусе Боровлян: мы с вами условились, что надо посоветоваться с людьми-1

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Боровляны – это своеобразный медицинский городок. А вот станет ли населенный пункт городом? Вопрос поднимался уже не раз. Теперь его обсуждают на уровне Президента. Четкая позиция главы государства – без мнения людей никаких решений.

Лукашенко о статусе Боровлян: мы с вами условились, что надо посоветоваться с людьми-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо посмотреть аккуратно. Мы тогда так же с вами условились, что надо посоветоваться с людьми. Потому что статус города влечет за собой некоторые изменения в самом статусе граждан, которые там проживают. Пусть немного, но тем не менее. Поэтому договаривались, что вы это проработаете.

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# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Александр Турчин # Евгений Пустовой # Фотофакт

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