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Председатель Миноблисполкома: даже с учётом ковидного года вышли на положительную динамику темпа роста в экономике

03 января 2022 16:37
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Новости Беларуси. Доступное жилье врачам, новые рабочие места в пристоличном регионе и экономика центральной области. Президент 3 января принял с докладом губернатора Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Экономика Минской области на хорошем уровне. Краснеть за предприятия центрального региона губернатору не пришлось.

Председатель Миноблисполкома: даже с учётом ковидного года вышли на положительную динамику темпа роста в экономике-1

Александр Турчин, председатель Минского облисполкома:
Мы даже с учетом прошлого ковидного года вышли за два года на динамику положительную темпа роста.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
И в промышленности, и в сельском хозяйстве, и в ВРП, и в ВВП, по стране предприятия в целом… И БелАЗ, и ваши предприятия вышли на уровень.

Председатель Миноблисполкома: даже с учётом ковидного года вышли на положительную динамику темпа роста в экономике-4

Александр Турчин:
Да-да-да, молодцы. Ну и, самое главное, от этого зависит наполняемость бюджета, Александр Григорьевич, поэтому получили дополнительные ресурсы и, конечно, львиную долю мы направили в медицину. Более 200 миллионов мы по прошлому году направили в медицину. Это и зарплаты, и медикаменты, и строительство новых объектов. Фактически мы на 1-е число по медицине, да и по всей социальной сфере не имеем никаких долгов.

«Мы попробовали и посчитали, во что это обойдется». Лукашенко и Турчин обсудили вопрос обеспечения жильем медиков. Читайте здесь.

# Экономика # Экономика # Александр Турчин # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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