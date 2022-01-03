Председатель Миноблисполкома: даже с учётом ковидного года вышли на положительную динамику темпа роста в экономике

Новости Беларуси. Доступное жилье врачам, новые рабочие места в пристоличном регионе и экономика центральной области. Президент 3 января принял с докладом губернатора Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Турчин, председатель Минского облисполкома:

Мы даже с учетом прошлого ковидного года вышли за два года на динамику положительную темпа роста.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

И в промышленности, и в сельском хозяйстве, и в ВРП, и в ВВП, по стране предприятия в целом… И БелАЗ, и ваши предприятия вышли на уровень.