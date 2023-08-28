«Трэба павышаць градус беларускамоўнасці грамадства». Наколькі запатрабавана мова сярод вучняў?

Новости Беларуси. Экзамен держит образование. Кого и по каким дисциплинам могут отправить на пересдачу? Как создают педагогические новшества и нужны ли они реально школьникам? Скоро в школу, потому на площадке ток-шоу «По существу» прошел педсовет, чтобы сделать выводы из параграфов, где проведена работа над ошибками. Алена Сырова, СТВ:

Вопрос волевой о белорусскоязычных школах и классах. Наши оппоненты очень любят спекулировать на этой теме и говорить, что знішчаюць, закрываюць і гэтак далей. Как у нас с этим обстоят дела сейчас, насколько это востребовано и, может быть, с точки зрения государства какую-то поддержку оказываете?

Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:

Дело в том, что поддержка оказывается. Первое – здесь у нас абсолютное уравновешивание с точки зрения языков, так как у нас в основном законе обозначено. Те учреждения образования, которые у нас заявлены как белорусскоязычные, они, как правило, и функционируют. Я не видел по статистике последней, что у нас есть какой-то переток в сторону русскоязычности в среде учреждений образования. Алена Сырова:

Стабильные какие-то показатели, да? Александр Кадлубай:

Стабильные показатели и цифры. В крупных городах определенный интерес поддерживается, есть классы, есть учреждения образования с белорусским языком преподавания, в том числе и в столице среди учреждений общего среднего образования, в сельской местности преимущественно учреждения с белорусским языком. Кирилл Казаков:

Юрий Иванович, у вас с белорусским языком нет проблем в области?

Юрий Ларичев, заместитель начальника главного управления по образованию Минского облисполкома:

Нет. Кирилл Казаков:

Какой процент, например, белорусского и русского языка, чтобы не говорили, что у нас закрываются белорусскоязычные школы. Юрий Ларичев:

Нет, ни одной белорусскоязычной школы закрыто не было за последние годы и не помню я такого. Что касается, как сказал Александр Владимирович, на селе все школы белорусскоязычные, в городских учреждениях образования есть на выбор. Александр Кадлубай:

Я все равно мысль закончу. Надо не забывать главное: у нас в учебной программе ровное количество на изучение белорусского и русского языка, неважно в какой школе, русскоязычной или белорусскоязычной. Поэтому здесь говорить о каком-то притеснении, о том, что что-то кому-то не дают – это просто спекуляция на теме.

Олег Дьяченко, ректор Академии последипломного образования, заместитель председателя Постоянной комиссии:

Ды ўсё ад бацькоў залежыць. Калі бацькі жадаюць, каб дзіця вывучалася на беларускай мове, вучэбныя класы гэта не праблема адкрыць. Справа ў тым, што трэба павышаць градус беларускамоўнасці грамадства беларускага. Олег Дьяченко:

Прэстыжнасць беларускай мовы. Кирилл Казаков:

А можа настаўнікаў не хапае. Олег Дьяченко:

Настаўнікаў хапае.