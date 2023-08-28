«Трэба павышаць градус беларускамоўнасці грамадства». Наколькі запатрабавана мова сярод вучняў?
Новости Беларуси. Экзамен держит образование. Кого и по каким дисциплинам могут отправить на пересдачу? Как создают педагогические новшества и нужны ли они реально школьникам? Скоро в школу, потому на площадке ток-шоу «По существу» прошел педсовет, чтобы сделать выводы из параграфов, где проведена работа над ошибками.
Алена Сырова, СТВ:
Вопрос волевой о белорусскоязычных школах и классах. Наши оппоненты очень любят спекулировать на этой теме и говорить, что знішчаюць, закрываюць і гэтак далей. Как у нас с этим обстоят дела сейчас, насколько это востребовано и, может быть, с точки зрения государства какую-то поддержку оказываете?
Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:
Дело в том, что поддержка оказывается. Первое – здесь у нас абсолютное уравновешивание с точки зрения языков, так как у нас в основном законе обозначено. Те учреждения образования, которые у нас заявлены как белорусскоязычные, они, как правило, и функционируют. Я не видел по статистике последней, что у нас есть какой-то переток в сторону русскоязычности в среде учреждений образования.
Алена Сырова:
Стабильные какие-то показатели, да?
Александр Кадлубай:
Стабильные показатели и цифры. В крупных городах определенный интерес поддерживается, есть классы, есть учреждения образования с белорусским языком преподавания, в том числе и в столице среди учреждений общего среднего образования, в сельской местности преимущественно учреждения с белорусским языком.
Кирилл Казаков:
Юрий Иванович, у вас с белорусским языком нет проблем в области?
Юрий Ларичев, заместитель начальника главного управления по образованию Минского облисполкома:
Нет.
Кирилл Казаков:
Какой процент, например, белорусского и русского языка, чтобы не говорили, что у нас закрываются белорусскоязычные школы.
Юрий Ларичев:
Нет, ни одной белорусскоязычной школы закрыто не было за последние годы и не помню я такого. Что касается, как сказал Александр Владимирович, на селе все школы белорусскоязычные, в городских учреждениях образования есть на выбор.
Александр Кадлубай:
Я все равно мысль закончу. Надо не забывать главное: у нас в учебной программе ровное количество на изучение белорусского и русского языка, неважно в какой школе, русскоязычной или белорусскоязычной. Поэтому здесь говорить о каком-то притеснении, о том, что что-то кому-то не дают – это просто спекуляция на теме.
Олег Дьяченко, ректор Академии последипломного образования, заместитель председателя Постоянной комиссии:
Ды ўсё ад бацькоў залежыць. Калі бацькі жадаюць, каб дзіця вывучалася на беларускай мове, вучэбныя класы гэта не праблема адкрыць. Справа ў тым, што трэба павышаць градус беларускамоўнасці грамадства беларускага.
Олег Дьяченко:
Прэстыжнасць беларускай мовы.
Кирилл Казаков:
А можа настаўнікаў не хапае.
Олег Дьяченко:
Настаўнікаў хапае.
Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Я хачу сказаць, што ўсе прысутныя ў гэтым зале выдатна будуць гаварыць па-беларуску на раз-два-тры – гэта першае. Па-другое, я не буду казаць пра Мінскую вобласць, гэта цудоўна, што тут не пераходзяць, але я ведаю выпадкі ў іншых абласцях, калі рэальна жыла-была беларускамоўная школа ў вёсцы, і потым яна рэзка становіцца рускамоўнай – гэта няправільна. І другое – да, у нас дзве дзяржаўныя мовы, але ў беларускай мовы іншай радзімы акрамя Беларусі няма, і таму мы павінны ўмацоўваць яе канстытуцыйны статус. Я за двухмоўе, але за рэальная канстытуцыйнае двухмоўе. І вось тут ёсць пра што гаварыць і на ўзроўні заканадаўчых ініцыятыў, і на ўзроўні адукацыі, і на ўзроўні пашырэння. Я глыбока перакананы, што ў рускамоўных і беларускамоўных гісторыю Беларусі трэба выкладаць па-беларуску, геаграфію Беларусі трэба выкладаць па-беларуску.
Алена Сырова:
Ну, может быть, мы когда-нибудь к этому придем.
Игорь Марзалюк:
Дарэчы, гэта было нормай. Колькі, 10 ці 15 гадоў таму? 10 гадоў назад гэта было нормай. І не па зразумелай для мяне прычыне чамусьці потым раптам гэта перастала быць нормай. Гэта няправільна.
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