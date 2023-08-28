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Ключи от новых авто и удобные кабинеты. ГАИ и патрульно-постовая служба Борисовского района отметили новоселье

28 августа 2023 18:37
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Новости Беларуси. Госавтоинспекция и патрульно-постовая служба Борисовского района отметили новоселье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Современные зоны для работы, отдыха и приема пищи – несмотря на то, что большую часть времени инспекторы проводят в разъездах, условия для них постарались сделать максимально комфортными.

Ключи от новых авто и удобные кабинеты. ГАИ и патрульно-постовая служба Борисовского района отметили новоселье-1

В честь праздника – награды и благодарности лучшим сотрудникам.

Ключи от новых авто и удобные кабинеты. ГАИ и патрульно-постовая служба Борисовского района отметили новоселье-4

Ключи от новых авто и удобные кабинеты. ГАИ и патрульно-постовая служба Борисовского района отметили новоселье-6

Еще один приятный подарок – пополнение автопарка. Теперь нести службу на дорогах Минской области будут восемь новых «Джаков». К слову, машины для Беларуси уникальные.

Ключи от новых авто и удобные кабинеты. ГАИ и патрульно-постовая служба Борисовского района отметили новоселье-9

Фото: Telegram-канал МВД Беларуси

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Сегодня, кроме открытия новых зданий, также были вручены новые патрульные автомобили, как для Государственной автомобильной инспекции, так и для ОМОНа УВД Миноблисполкома. Это совершенно новые транспортные средства, которые предназначены для работы и оказания помощи гражданам. Они обеспечены всем необходимым оборудованием для выезда на дорожно-транспортные происшествия. Здесь сегодня предложены абсолютно новые технические решения на транспортных средствах для того, чтобы оказать гражданам, попавшим в сложную ситуацию, будь то произошедшее ДТП или в зимний период времени для того, чтобы отбуксировать транспорт, водитель которого попал в непростую ситуацию.

Ключи от новых авто и удобные кабинеты. ГАИ и патрульно-постовая служба Борисовского района отметили новоселье-12

Александр Турчин, председатель Минского облисполкома:
Это решение для города Борисова. Огромный регион, большой город, большой район, большое количество людей сюда приезжает, и не только из этого района, но и из соседних районов. Поэтому сегодня, я считаю, это важное дело, которое стало не первым нашим проектом с Министерством внутренних дел и, я уверен, не последним. Впереди у нас Солигорск и другие регионы нашей области.

Ключи от новых авто и удобные кабинеты. ГАИ и патрульно-постовая служба Борисовского района отметили новоселье-15

Ключи от новых авто и удобные кабинеты. ГАИ и патрульно-постовая служба Борисовского района отметили новоселье-17

По достоинству оценят такой подарок и автовладельцы. Для посетителей в новом здании предусмотрены просторные залы ожидания, работает электронная очередь.

Ключи от новых авто и удобные кабинеты. ГАИ и патрульно-постовая служба Борисовского района отметили новоселье-20

Рядом находится экзаменационная площадка и парковка для посетителей.

# Милиция Беларуси # общество # Иван Кубраков # Александр Турчин # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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