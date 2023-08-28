Ключи от новых авто и удобные кабинеты. ГАИ и патрульно-постовая служба Борисовского района отметили новоселье
Новости Беларуси. Госавтоинспекция и патрульно-постовая служба Борисовского района отметили новоселье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Современные зоны для работы, отдыха и приема пищи – несмотря на то, что большую часть времени инспекторы проводят в разъездах, условия для них постарались сделать максимально комфортными.
В честь праздника – награды и благодарности лучшим сотрудникам.
Еще один приятный подарок – пополнение автопарка. Теперь нести службу на дорогах Минской области будут восемь новых «Джаков». К слову, машины для Беларуси уникальные.
Фото: Telegram-канал МВД Беларуси
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Сегодня, кроме открытия новых зданий, также были вручены новые патрульные автомобили, как для Государственной автомобильной инспекции, так и для ОМОНа УВД Миноблисполкома. Это совершенно новые транспортные средства, которые предназначены для работы и оказания помощи гражданам. Они обеспечены всем необходимым оборудованием для выезда на дорожно-транспортные происшествия. Здесь сегодня предложены абсолютно новые технические решения на транспортных средствах для того, чтобы оказать гражданам, попавшим в сложную ситуацию, будь то произошедшее ДТП или в зимний период времени для того, чтобы отбуксировать транспорт, водитель которого попал в непростую ситуацию.
Александр Турчин, председатель Минского облисполкома:
Это решение для города Борисова. Огромный регион, большой город, большой район, большое количество людей сюда приезжает, и не только из этого района, но и из соседних районов. Поэтому сегодня, я считаю, это важное дело, которое стало не первым нашим проектом с Министерством внутренних дел и, я уверен, не последним. Впереди у нас Солигорск и другие регионы нашей области.
По достоинству оценят такой подарок и автовладельцы. Для посетителей в новом здании предусмотрены просторные залы ожидания, работает электронная очередь.
Рядом находится экзаменационная площадка и парковка для посетителей.