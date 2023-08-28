Марзалюк: «Гуманитарное знание даёт смыслы, символ веры и понимание, почему я живу в этой стране»

Новости Беларуси. Экзамен держит образование. Кого и по каким дисциплинам могут отправить на пересдачу? Как создают педагогические новшества и нужны ли они реально школьникам? Скоро в школу, потому на площадке ток-шоу «По существу» прошел педсовет, чтобы сделать выводы из параграфов, где проведена работа над ошибками. Алена Сырова, СТВ:

С темой Великой Отечественной войны нет у нас в государстве проблем. То есть мы чтим подвиг предков и точно это то, что не забыто. Мы столкнулись в 2020 году с тем, что историю других периодов нашей страны рассказывали по-другому. И получается, что их как-то обделили вниманием, не уделили или оставили пространство для фантазий и вольной интерпретации, и получили в общем-то то, что получили.

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Ну давайте тогда откровенно. А кто вырубал гуманитарный блок в вузах, кто сокращал количество часов на историю и другие гуманитарные предметы? Кто бежал, высунув язык, за Болонским процессом и уничтожал классическую систему гуманитарного знания? В средней и высшей школе до сих пор заявляют, что математика важнее истории. Так я напомню Льва Николаевича Толстого, который говорил: я боюсь чингисханов с телеграфом. А теперь у нас очень много чингисханов с телефоном, потому что гуманитарное знание дает смыслы, символ веры и понимание, почему я живу в этой стране, откуда она взялась и почему это самое главное, что это родина. А вот это считалось не самым главным. Так было последние 15 лет. И когда вырубали просто, и никто не хотел слышать гуманитариев, заявляли, что слишком много этого гуманитарного образования, и что это надо выбросить. Философию, этику и все остальное.