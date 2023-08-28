Марзалюк: есть учебники хорошие, есть не очень хорошие, но линейка учебников совершенствуется

Экзамен держит образование. Кого все-таки и по каким дисциплинам могут отправить на пересдачу? Как создают педагогические новшества и нужны ли они реально школьникам? Скоро в школу, потому на площадке ток-шоу «По существу» пройдет педсовет, чтобы сделать выводы из параграфов, где проведена работа над ошибками. Кирилл Казаков, СТВ:

Дело касалось исключительно, условно, я вам сейчас буду приводить пример, для 7-го класса была очень сложная информация, ее должны были воспринимать ребята постарше. Плюс то, что в сетях расходилось, например, для учеников 6-го класса был пример задания, когда нужно было записать ролик для TikTok, когда сам TikTok предполагает чуть-чуть повыше возраст, чтобы там зарегистрироваться. Вот это те вещи, которые уловили журналисты. Но все остальное, просто вы говорите: может быть, педагог или автор, который писал, не является педагогом, но мне кажется, что учебная или фактологическая нагрузка, она же у ученых такая же. Игорь Александрович, вы автор учебника «История белорусской государственности», который Президент смотрел сейчас при посещении БГУ. Но, это же учебник, а вы ученый.

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Нет, я практикующий ученый. Я писал учебное пособие с коллегами, которые читают лекции для университета – это университетский учебник. Когда мы делали учебник, сейчас пойдет в печать, для средних специальных учебных заведений, то есть подвели черту, то мы там пользовались теми критериями, которые предъявляются к средним специальным учебным заведениям. Мы резко снизили объем информации, максимально упрощали понятийный аппарат. Эти вещи мы учитывали. Хочу сказать одно, что, безусловно, в любом авторском коллективе, я с этим абсолютно согласен, должны быть практикующие педагоги – люди, которые понимают, что такое методика преподавания. Я просто напомню, что в Советском Союзе была академия педобразования. Когда я учился в пединституте, был очень большой объем на анатомию, физиологию ребенка, на его психосоматическое состояние – вот эти вещи необходимо учитывать по максимуму. Это как раз связано и с методическим аппаратом, с восприятием, с пониманием, сколько он может текста усвоить. Вот эти нюансы – это то, что должно быть в первую очередь предметом тех, кто в этом специализированно занимается. А в этом самая главное проблема: естественно, что есть учебники хорошие, есть не очень хорошие – по-разному бывает, но хочу сказать одно, что линейка учебников совершенствуется. Я не могу говорить о всех, я могу говорить об учебниках по истории.