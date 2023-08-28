Представитель Генпрокуратуры: «Дети не всегда понимают, что написано в учебниках, они перегружены»

Новости Беларуси. Экзамен держит образование. Кого и по каким дисциплинам могут отправить на пересдачу? Как создают педагогические новшества и нужны ли они реально школьникам? Скоро в школу, потому на площадке ток-шоу «По существу» прошел педсовет, чтобы сделать выводы из параграфов, где проведена работа над ошибками.

Алена Сырова, СТВ:

Важно слышать мнение каждого, но возникает вопрос: Генеральная прокуратура, в принципе прокурор, люди в погонах какое отношение, кажется, имеют к образовательному процессу? Кирилл Казаков, СТВ:

Я назвал слово субъективно. Не кажется ли, что субъективно? Педагоги говорят, что это все-таки не совсем юриспруденция. Алена Сырова:

Объясните, пожалуйста, вашу роль.