Представитель Генпрокуратуры: «Дети не всегда понимают, что написано в учебниках, они перегружены»
Новости Беларуси. Экзамен держит образование. Кого и по каким дисциплинам могут отправить на пересдачу? Как создают педагогические новшества и нужны ли они реально школьникам? Скоро в школу, потому на площадке ток-шоу «По существу» прошел педсовет, чтобы сделать выводы из параграфов, где проведена работа над ошибками.
Алена Сырова, СТВ:
Важно слышать мнение каждого, но возникает вопрос: Генеральная прокуратура, в принципе прокурор, люди в погонах какое отношение, кажется, имеют к образовательному процессу?
Кирилл Казаков, СТВ:
Я назвал слово субъективно. Не кажется ли, что субъективно? Педагоги говорят, что это все-таки не совсем юриспруденция.
Алена Сырова:
Объясните, пожалуйста, вашу роль.
Виктория Финевич, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи Генеральной прокуратуры:
Надо сказать и отметить такой вопрос, что Генеральная прокуратура в марте 2022 года провела проверку по качеству учебных пособий. Мы провели эту проверку с участием педагогов, Института национального образования, пригласили специалистов и с учетом их мнений высказали свою позицию. Что мы увидели в марте 2022 года? Мы обратили внимание на то, что учебные пособия не соответствовали образовательным стандартам в доступности, в принципиальности, последовательности, системности. Дети не всегда понимают, что написано в учебниках, они перегружены научной информацией. Поэтому об этом говорила Генеральная прокуратура. С чем это связано, я бы хотела отметить. Это связано с коллективом авторов. Как правило, мы установили, что авторами являются не педагоги, а являются только рецензентами. Как правило, авторами были приглашенные люди, которые в основном преподавали в вузах. И поэтому учебник написать для учащихся первых классов с учетом возрастной категории, конечно, сложнее и адаптировать этот учебник.
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