В Минобразования рассказали, появится ли в Беларуси единая школьная форма для всех учащихся

Экзамен держит образование. Кого все-таки и по каким дисциплинам могут отправить на пересдачу? Как создают педагогические новшества и нужны ли они реально школьникам? Скоро в школу, потому на площадке ток-шоу «По существу» пройдет педсовет, чтобы сделать выводы из параграфов, где проведена работа над ошибками.

Алена Сырова, СТВ:

Независимо от того, белорусскоязычная или русскоязычная школа, в 2022 году у нас появился единый элемент школьной формы один, в 2023 году добавляется второй. И как бы мысль сама собой напрашивается, что, может быть, мы придем к единой форме? Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:

Позволю себе сразу начать ответ. У нас же концептуально мы не говорили о единой форме такой, как у нас уже когда-то была. Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Так у нас есть деловой стиль, что еще нужно? Александр Кадлубай:

Есть деловой стиль одежды – раз. И второе – речь шла о том, чтобы это соблюдалось в каждом учреждении образования. Это было коллегиальное решение родителя, учреждения образования, педагогов по поводу внешнего вида. Кирилл Казаков, СТВ:

Олег Игоревич, помните, мы с вами на прошлой неделе в интервью говорили по поводу того, что если мы хотим, чтобы дети ходили в школьной форме…

Олег Дьяченко, ректор Академии последипломного образования, заместитель председателя Постоянной комиссии:

Педагог должен соответствующим образом одеваться и носить тот же значок учреждения образования. Алена Сырова:

Значок-значок. Когда речь идет о том, что какие-то жилетки, начинается: мне не идет, мне длинно и т.д. и т. п. Александр Кадлубай:

Вы правильно абсолютно обозначили в интервью. Я к тому, что там, где реализовывался деловой стиль и был доброй традицией многие десятки лет, как правило, педагоги и руководство учреждения образования были в том же фирменном деловом стиле одежды. Кирилл Казаков:

Ну, если есть логотип, например, на груди ученика, почему он не может присутствовать у педагога? Потому что, действительно, если мы говорим о том, что человек, который учится еще большой и взрослой жизни, он должен гордиться тем, где он учится, то те, кто его учит… Алена Сырова:

Подождите, но вы говорите о значках таких, как у вас на груди есть. Кирилл Казаков:

Нет, значок школы. Алена Сырова:

Это все понятно, значок школы. Но речь-то идет о том, что каждое учреждение образования может выбрать свой отличительный знак, правильно?

Александр Кадлубай:

Они могут выбрать свою эмблему школьную, это понятно. Но они могут определить свой комплект школьной формы. Об этом речь шла заблаговременно, еще в прошлом ноябре мы собрались в области, провели совещание с «Беллегпромом» и определились, что нужно провести еще в 2022 году, и со вторым элементом определиться. У нас в министерстве ведется статистика и она есть по всей стране. Кирилл Казаков:

У нас в школе рубашка голубая. Александр Кадлубай:

Так вот я про что и говорю. Получается, весь комплект уже и соблюдается. Но посыл ключевой в том, что если у педагога это будет – это не то, что не повредит, а как раз таки добавит ответственности, укрепит и у ученика, и у родителя отношение к этому стилю. Я с вами согласен. Алена Сырова:

То есть к такой единой форме, как у нас когда-то была, мы не придем и не идем? Александр Кадлубай:

Я хочу сказать, что нет. Концептуальный посыл – деловой стиль в каждом учреждении образования и свой стиль в каждом учреждении образования.

Игорь Марзалюк:

Вы знаете, есть и определенные лицеи, где есть корпоративная культура, и там дети сами с гордостью носят эту форму, эти знания. Кирилл Казаков:

Игорь Иванович, в Минской области у вас есть какой-то единый стиль, например, для школы или тоже так же? Юрий Ларичев, заместитель начальника главного управления по образованию Минского облисполкома:

Именно по всей области нет. Индивидуально решили в каждом учреждении образования, как и говорили до этого мои собеседники о том, что на родительских собраниях определились, какой вид будет, у кого, в каком классе и так далее. Алена Сырова:

Спросили у родителей, у детей или сами сказали: купили бордовые жилетки, наклеили эмблему школы и пошли? Юрий Ларичев:

Нет, это было все согласовано.