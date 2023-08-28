«Историческое знание на уровне детского сада». Почему дошколята уже должны знать о прошлом страны?
Новости Беларуси. Экзамен держит образование. Кого и по каким дисциплинам могут отправить на пересдачу? Как создают педагогические новшества и нужны ли они реально школьникам? Скоро в школу, потому на площадке ток-шоу «По существу» прошел педсовет, чтобы сделать выводы из параграфов, где проведена работа над ошибками.
Кирилл Казаков, СТВ:
Генпрокуратура у нас курирует вопрос геноцида, проводится достаточно большое количество мероприятий, отыскиваются новые места захоронения. Вопрос идеологического насыщения школьной программы во время проверки учитывался?
Виктория Финевич, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи Генеральной прокуратуры:
Он учитывался, и я вам более того скажу, что по инициативе Генеральной прокуратуры совместно с Министерством образования сейчас подготовлено учебное пособие для детей разных возрастов. Это три пособия: 1-4 класс, 5-9 и 10-11 о геноциде белорусского народа. И к 1 сентябрю, я надеюсь, что мы каждому ребенку покажем. От совсем маленьких, с первого класса.
Кирилл Казаков:
Эта тема, она действительно тоже присутствует в учебниках, в методике? Потому что, опять же, я говорю, что до 2020 года нас учили по-другому, мне кажется. Может, я совсем неправильно думаю. Хватает ли учебников именно на эту тему?
Людмила Романовская, заместитель директора Национального института образования:
Тема геноцида и тема коллаборационизма очень хорошо отражена в учебном пособии по истории Беларуси для 11 класса. Полновесно, полноценно. В 9 классе тоже проходит это.
Кирилл Казаков:
Знаете, истории России сейчас начинают учить с первого класса. С 1 сентября у них такой план. У нас такая история может быть?
Людмила Романовская:
Нельзя забывать еще об очень серьезной воспитательной составляющей образовательного процесса. Мы уже второй год по инициативе Министерства образования организуем проведение единых уроков.
Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
В дошкольных программах белорусских детских садов заложены важнейшие основы, эмоционально, красиво. Я помню, как дети шли с детского сада и делили на белорусское и небелорусское, рисовали красно-зеленые флаги, под которыми шли танки на Берлин. Это дети образца 2002 года. Поэтому определенные вещи закладываются у нас, в том числе историческое знание на уровне детского сада в этих программах. И поэтому сказать, что это не делается совсем – делается!
Людмила Романовская:
Это делается. Ведь изучение произведений Великой Отечественной войны проходит красной нитью, начиная с начальной школы и по 11 класс включительно. И, конечно, если вернуться к единым урокам, то они проходят во всех учреждениях образования всей страны. И сфокусировано внимание на Дне народного единства, на Дне памяти жертв Хатыни, на Дне Победы. И разрабатывая материалы инструктивно-методические к этим мероприятиям, мы особое внимание педагогов направляем именно на вопросы, связанные с геноцидом.
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