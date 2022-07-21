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«TikTok, чык-чырык». Вадим Гигин рассказал, как относятся к полку Калиновского в Украине

21 июля 2022 18:16
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Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим положение дел в Донбассе и границы специальной военной операции. В гостях – депутат Олег Гайдукевич и председатель правления «Белорусского общества «Знание», политолог Вадим Гигин, а также член главного совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов.  

«TikTok, чык-чырык». Вадим Гигин рассказал, как относятся к полку Калиновского в Украине-1

Вадим Гигин, историк, политолог, руководитель общества «Знание»:  
Под Лисичанском я разговаривал с бойцами Народной милиции. Им дали серьезно, причем делали это осознанно. Их выслеживали там. И диверсионную группу, которая из беглых граждан Беларуси состояла, тоже по ней отработали вполне адекватно. Конечно, под такую раздачу никто не хочет попадать. Одно дело красоваться, фотографироваться, как луганчане говорят: «TikTok, чык-чырык». Поэтому здесь все эти факторы имеют место быть.  

Но весь этот проект полка Калиновского, его провал является отражением той ситуации, которая царит в этом лагере антибелорусской эмиграции. Посмотрите, с каким презрением к ним относятся даже представители киевского режима, что о них говорит Подоляк, как игнорируют ту же Тихановскую. У нее единственный элемент легитимности остался, всегда ее сторонники вылазят и говорят: так вот же она, с Боррелем. У нее вся легитимность, что она с кем-то поручкалась. Сейчас она была в Берлине. Вице-канцлер ее принял, а Шольц ее не принял, потому что она в отъезде. А за этим стоит борьба за распределение денег. И полк Калиновского, и полк «Погони», и все эти «Волаты», «Литвины» – это коммерческий проект. Конечно, там есть небольшая группировка фанатов, нацистов, ультранационалистов, безусловно, она есть. Их идеология вступает в противоречие с теми нравами, которые царят в так называемых штабах. Эта ситуация, которая в истории случалась не один раз.  

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# Международная политика # общество # Вадим Гигин # Григорий Азарёнок # Михаил Подоляк # Жозеп Боррель # Светлана Тихановская # Олаф Шольц # Фотофакт

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