«Ты должен соответствовать народу, духу, традициям». Лукашенко рассказал о главных принципах власти

Новости Беларуси. Роль Беларуси в российской спецоперации, сколько еще у власти будет Александр Лукашенко и как белорусский лидер относится к тому, что его называют «диктатором»? Президент Беларуси дал интервью крупнейшему информационному агентству «Франс Пресс», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворец Независимости приехал заместитель директора и главред бюро информагентства в Москве – Антуан Ламброскини. Среди интересующих вопросов, ожидаемо, были и провокационного характера. Но Александра Лукашенко этим не удивить.

Подробности интервью у Алены Сыровой.

За последний год Александр Лукашенко интервью представителям зарубежных СМИ давал более десятка раз. 21 июля во Дворце Независимости гостят представители «Франс Пресс» во главе с шефом их российского бюро. Антуан Ламброскини за свою карьеру успел проинтервьюировать и Урсулу фон дер Ляйен, и Касым-Жомарт Токаева, осветил вооруженные конфликты в Ливии, Грузии, Кыргызстане, миграционный кризис в Германии. С Президентом Беларуси, как оказалось, он уже тоже встречался. Правда, было это целых 18 лет назад и не в таком формате. Так что сегодня все с чистого листа.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Весь во внимании.