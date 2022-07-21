«Ты должен соответствовать народу, духу, традициям». Лукашенко рассказал о главных принципах власти

Новости Беларуси. Роль Беларуси в российской спецоперации, сколько еще у власти будет Александр Лукашенко и как белорусский лидер относится к тому, что его называют «диктатором»? Президент Беларуси дал интервью крупнейшему информационному агентству «Франс Пресс», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во Дворец Независимости приехал заместитель директора и главред бюро информагентства в Москве – Антуан Ламброскини. Среди интересующих вопросов, ожидаемо, были и провокационного характера. Но Александра Лукашенко этим не удивить.
Подробности интервью у Алены Сыровой.
За последний год Александр Лукашенко интервью представителям зарубежных СМИ давал более десятка раз. 21 июля во Дворце Независимости гостят представители «Франс Пресс» во главе с шефом их российского бюро. Антуан Ламброскини за свою карьеру успел проинтервьюировать и Урсулу фон дер Ляйен, и Касым-Жомарт Токаева, осветил вооруженные конфликты в Ливии, Грузии, Кыргызстане, миграционный кризис в Германии. С Президентом Беларуси, как оказалось, он уже тоже встречался. Правда, было это целых 18 лет назад и не в таком формате. Так что сегодня все с чистого листа.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Весь во внимании.
Антуан Ламброскини, заместитель директора и главный редактор бюро информагентства «Франс Пресс» в Москве:
Я хорошо готовился, вы тоже. Здравствуйте, господин Президент, спасибо, что вы нам дали возможность с вами встретиться, задавать все острые и неострые вопросы, которые не только у нас, но у всего мира.
И как бы ни хотелось каждый раз верить, что журналист, представляющий западную прессу, начнет не с обсуждения событий двухлетней давности в Беларуси, а с более актуальных для мирового сообщества и европейцев тем, пластинка неизменна. Неизменно терпелив и Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко:
Главный принцип – ни в коем случае не делать хуже для своей страны, не бороться против своей страны, против собственного народа. Страна раз и навсегда дается тебе, а народ не переделаешь. Ты должен соответствовать народу, духу, традициям. Я за это. Ничего подобного наша оппозиция и средства массовой информации, которые финансировались исключительно из-за рубежа, не представляли.
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